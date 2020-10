El Rebost del Bages presenta la guia de l'albergínia blanca

El Rebost del Bages presentarà el proper divendres 23 d'octubre la guia de l'albergínia blanca del Bages, que se sumarà a les que ja existeixen per altres productes singulars del territori com són els tomàquets o el mató de Montserrat. El directe es podrà seguir, a partir de les 7 de la tarda, des dels perfils d'Instagram de Bages Turisme (@bagesturisme), la Fundació Alícia (@fundacioalicia) i l'Ajuntament de Sant Fruitós (@ajuntamentsantfruitos).

El dinamitzador de l'acte serà Marc Puig-Pey, responsable de cuina de la Fundació Alícia, que ha estat l'entitat encarregada de desenvolupar els continguts de la guia. A la presentació hi intervindran també el conseller de Turisme del Consell Comarcal, Agustí Comas, i l'alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñán. Sant Fruitós de Bages ja va liderar, durant el 2018 i el 2019, una estratègia de posicionament i desenvolupament local protagonitzada per l'albergínia blanca.

La presentació servirà per repassar com són les albergínies blanques, a través de la seva història i procedència, les seves característiques i singularitats gastronòmiques o de salut, entre altres. També es presentarà el receptari que s'ha inclòs a la guia, fet a partir de les aportacions de bars i restaurants de la comarca. Per últim, es mostraran algunes combinacions culinàries, tant de les albergínies blanques com de la resta de cistella del territori, amb els vins DO Pla de Bages. Aquest apartat, una novetat de la guia de l'albergínia blanca, ha estat possible gràcies a la col·laboració de la DO Pla de Bages.

El projecte del Rebost del Bages ha estat treballant en les guies de productes singulars de la comarca des de l'any 2017, quan es va editar la guia dels tomàquets del Bages. El 2019 es va fer la guia del mató de Montserrat. Aquesta línia de treball, enfocada a posar en valor el producte local, és possible gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona, tant de la Xarxa Productes de la Terra com de la gerència de Turisme.