Fonollosa estrena un espai polivalent a l'església de les Torres de Fals

La nau central de l'església de Sant Vicenç de les Torres de Fals, al municipi de Fonollosa, s'ha convertit en un nou espai polivalent. Els treballs de rehabilitació que s'estan desenvolupant al temple des de fa dos anys ara han culminat la segona fase amb l'actuació integral de tota la nau principal, que s'ha adequat com a espai d'ús públic. Amb aquesta actuació, que es va inaugurar ahir a la tarda, el municipi fa un pas més per posicionar el conjunt monumental de les Torres de Fals com un atractiu cultural i turístic de la Catalunya Central.

Els treballs de restauració de l'església de les Torres de Fals van començar el 2018 amb la consolidació del cor, que era la part més malmesa i calia garantir-ne l'estabilitat. En la segona fase de treballs, que ara ha culminat, s'ha actuat a la nau central, la capella gòtica i la capella fonda. El resultat ha estat una àmplia sala polivalent que, segons l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, «ens permet tenir un espai d'ús públic amb totes les condicions i mesures de seguretat».

El nou espai s'ha equipat amb lavabos adaptats, llum escènica i sonorització, i es podrà utilitzar per «a tot tipus d'actes culturals i socials i fins i tot per al lloguer d'esdeveniments privats, ja sigui per fer-hi un casament o una reunió de treball», explica Hernàndez. El cost dels treballs, finançats per la Diputació de Barcelona, ha estat de 200.000 euros.

El resultat dels treballs és una àmplia sala, amb un escenari a la zona de l'altar, que s'ha rehabilitat de manera que permet veure tota l'evolució històrica del temple amb els diversos estils arquitectònics, des de la part romànica de l'església original, passant per la gòtica i la neoclàssica. Per aquest motiu, s'ha conservat la paret de pedra i les restes de les pintures que recobrien tota l'església «perquè el visitant es pugui fer una idea de tota aquesta evolució històrica que el monument ha tingut» .

Tot i que l'actuació més important ja està enllestida i ja es pot fer un ús públic de l'espai, encara queden pendents dues fases més d'obres. La intervenció següent, per a la qual ja s'està treballant en la redacció del projecte tècnic, és la rehabilitació de les façanes i un arranjament puntual de la coberta. La darrera intervenció correspondria a l'estabilització de la zona del campanar i la sagristia, que es troba a la part posterior del temple.

Paral·lelament a les dues fases d'obres que queden pendents, i sense estar-hi supeditada, l'Ajuntament ja està treballant en la museïtzació de l'espai per convertir les Torres de Fals en un centre d'interpretació per explicar la història de les torres de defensa a Catalunya. De fet, el consistori ja té el projecte tècnic preparat i està buscant el finançament necessari per tirar-lo endavant.

Per a Hernàndez, la museïtzació «donarà sentit a l'espai i un valor afegit per poder explicar què eren les torres de defensa en el seu moment, i concretament per què servien les de Fals en l'enclavament del Cardener».

Les Torres de Fals són l'element patrimonial més important de la localitat i la seva restauració és un projecte estratègic en l'àmbit de la promoció turística i del patrimoni. «Volem posicionar-nos en el nostre país perquè les Torres de Fals són un conjunt monumental que ha de ser referència de la seva època i dels castells de defensa per tot el que representa», apunta l'alcalde.

Cada any milers de persones visiten l'espai de les Torres de Fals coincidint amb la celebració del Pessebre Vivent del Bages. «Ara el nostre objectiu és que la gent no només el conegui de nit, sinó també de dia», diu Hernàndez. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Fonollosa vol incentivar visites culturals i turístiques per dinamitzar aquest espai patrimonial i cul- tural.