La campanya de vacunació de la grip s'allunya dels CAP per evitar aglomeracions

Atípica però més important que mai. Així defineixen els professionals la campanya de vacunació de la grip d'enguany. Amb l'objectiu de no col·lapsar els centres de primària, Salut ha habilitat 67 espais alternatius a la Regió Sanitària Catalunya Central per millorar els circuits de vacunació, un sistema per limitar els contactes i les aglomeracions. La campanya es va iniciar el passat 15 d'octubre i aquest dilluns ha estat el primer dia de vacunacions a Navàs. Regió7 hi ha estat present per observar el nou funcionament i constatar les opinions dels pacients, majoritàriament contents amb la mesura.

El centre de vacunació de la localitat bagenca se situa a l'antic local del Raig, al costat de les oficines de l'OAC de l'Ajuntament. Aquest dilluns al matí, les mesures de seguretat anti covid-19 ja es podien apreciar a l'exterior del local, amb unes senyals al terra que marcaven la distància d'un metre i mig per les persones que esperaven per vacunar-se. Tots ells mantenien respectuosament la distància i esperaven a que una infermera els deixes entrar. Un cop això passava, accedien a l'interior del local d'un en un, es posaven la vacuna i sortien per un porta diferent a la que havien entrat.

D'aquesta manera, amb un circuit diferenciat, no es produïen aglomeracions en cap moment i els pacients no es creuaven els uns amb els altres. «Ja ens veníem a vacunar cada any, però aquest, per les recomanacions que han fet, doncs encara amb més raó. Hem vingut amb el meu marit i ens vacunarem tots dos. Ens sembla bé que s'hagi fet el canvi d'ubicació, perquè així aquí la gent no s'acumula», explicava Dori Ruiz mentre feia cua per vacunar-se.

Anna Sabata, adjunta a la direcció de l'equip d'atenció primària del cap de Navàs-Balsareny, liderava l'equip de tres persones encarregades de subministrar les vacunes i ha explicat a aquest diari que «allunyar la vacunació dels CAP és una bona decisió, ja que en època de grip s'hi concentra molta gent i els espais no son gaire amplis. Aquí és molt més senzill, és a planta baixa i els accessos es poden organitzar més fàcil. El que volem ara és separar espais, que la gent no s'acumuli i dins el que podem evitar la propagació de la covid-19».

Salut recomana vacunar-se a totes les persones majors de 60 anys i també a aquelles de qualsevol edat que tinguin patologies de risc. Segons afirma el departament, vacunar-se aquest 2020 és «més important que mai» ja que s'ha d'evitar la saturació del sistema sanitari i reduir la pressió assistencial. Sabata exposa que «aquest any amb la covid-19 pel mig la vacuna de la grip és la mesura preventiva més importat per l'acció al nostre territori. Si aquesta vacuna va bé i evitem una grip, hi ha menys risc d'haver d'anar a l'hospital per les complicacions que es poden derivar».

Un segon motiu per donar més importància que mai a la campanya de vacunació de la grip és que els símptomes són molt semblants a la covid i això pot col·lapsar la detecció. A més, patir una possible coinfecció de covid-19 i grip posaria en alt risc el pacient. Amb tots aquests condicionants, Sabata espera que a xifra de vacunats a Navàs sigui més elevada que mai. «No sabem si hi haurà molta més gent que es vacunarà de la grip comparat amb un any sense covid, però esperem que sí. Recomanem a la gent que s'inscrigui o que vinguin aquí directament», explica Sabata.