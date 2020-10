Castellbell demana finançament a l'ACA per pal·liar els problemes de crescudes del riu

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar s'ha acollit a la convocatòria de subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua per mirar d'obtenir finançament que li permeti afrontar la problemàtica que generen les crescudes el riu Llobregat al seu pas pel municipi quan hi ha temporals forts com els de la tardor i l'hivern passat.

D'una banda, s'ha presentat una sol·licitud de subvencions per al manteniment i la conservació de les lleres, amb l'objectiu de retirar la vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua, eradicar la vegetació invasora, i treure arbres morts o brancatge excessiu mitjançant una poda. En aquest cas, es preveu una actuació sobre una superfície de 59.000 metres quadrats i 1,25 quilòmetres de longitud, amb un cost que s'estima al voltant dels 105.000 euros.

D'altra banda, l'Ajuntament també s'ha acollit a una línia d'actuacions de protecció d'avingudes en zona urbana, amb la idea de construir una escullera per millorar la seguretat del tram del riu al seu pas pel barri de La Bauma. El cost és de 330.890 euros, i es demana una subvenció que permeti cobrir fins al 80%.