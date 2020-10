L'Ajuntament de Sant Fruitós ofereix a bars i restaurants un servei gratuït de repartiment de menjar a domicili

A partir d'aquest dimarts 20 d'octubre, tots els bars, restaurants i cafeteries de Sant Fruitós de Bages poden repartir els seus productes a domicili de forma totalment gratuïta a tot el municipi, tant al nucli com als barris perifèrics.

Els establiments que disposin d'una comanda a domicili poden fer-ho a través del servei de repartiment gratuït que ofereix l'Ajuntament. L'horari de funcionament d'aquest servei és des de la 1 del migdia i fins a les 4 de la tarda i de 2/4 de 8 del vespre a 2/4 de 12 de la nit, cada dia de la setmana. El servei només es pot realitzar per repartiments de comandes per una compra mínima de 15 euros. El pagament de la comanda s'haurà de realitzar entre l'establiment i el client. El servei de repartiment no efectuarà cobraments.

Per tal d'oferir aquest servei, el consistori posa a disposició una flota de dos repartidors i dos vehicles. Aquest nou servei estarà en funcionament a partir d'aquest dimarts i durant les dues setmanes en què es preveu que els establiments no puguin obrir portes, tot i que es contempla la possibilitat d'allargar la iniciativa si s'amplien els dies de restricció.

Per a més informació, els establiments que vulguin contractar aquest servei, poden contactar amb l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament, a través del correu electrònic sfb.promocio.econom@santfruitos.cat on se'ls indicaran tots els detalls d'aquest nou servei.

En aquest mateix sentit, a causa de les restriccions de tancaments d'establiments de restauració, la línia d'ajuts al sector de la restauració, consistent en descomptes per menjar i pernoctar al municipi, i que estava previst que s'iniciés aquest dilluns, queda suspesa i els 140.000 euros que hi havia destinats, s'implementaran en una nova línia d'ajuts.

Aquesta nova actuació anirà destinada a tots aquells establiments que hagin hagut de tancar portes aquests primers quinze dies, ja siguin bars i restaurants com altres serveis com poden ser els centres d'estètica.