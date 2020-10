El PSC del Bages, Berguedà i Solsonès exigeix la reobertura immediata dels CAPs

La Federació del PSC al Bages, Berguedà i Solsonès exigeix al departament de Salut de la Generalitat «la immediata reobertura» dels consultoris mèdics, CAPs i ambulatoris que encara estan tancats o que tenen limitat l'accés. El partit es reitera en aquesta demanda, que ja ha fet en altres ocasions, i que l'executiva de la Federació XI ha acordat, per unanimitat, de tornar a formular, atès que «tenim la majoria de centres tancats total o parcialment, amb derivacions greus per l'accés a l'atenció mèdica», per la qual cosa «considerem sensiblement limitats els nostres drets bàsics d'accés universal als serveis de Salut».

El PSC denuncia una situació que diu que ve de lluny, i un «deteriorament progressiu» de la Sanitat que atribueix a «les fortes retallades del govern de la Generalitat des del 2008 fins ara». Entén que això ha portat a una absència d'especialistes en determinades àrees, i «a llargues esperes dels usuaris o a pagar de la seva butxaca les visites a la sanitat privada», fins al punt que la situació «ha esdevingut insostenible», amb l'afegit dels problemes derivats de la covid-19. En aquest sentit, el PSC afirma que «la necessitat de demanar cita prèvia s'ha convertit en missió impossible», a l'hora que «hem constatat un col·lapse generalitzat dels sistema de comunicacions», fins i tot pel que fa l'accessibilitat en casos relacionats amb la covid, «amb cites per tests complicades, i sovint, gens immediates».

Tanmateix, el PSC reconeix «la implicació i la dedicació fins a extrems exhaustius» del personal sanitari «en condicions molt difícils i amb manca d'efectius materials i personals», i insisteix en la necessitat que es recuperi el servei . «No és de rebut posar com excusa general i eprmanent l'existència de la covid-19», conclou el partit.