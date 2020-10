Sant Joan manté els Embarrats amb un format reduït i de caràcter solidari

Malgrat les circumstàncies actuals a causa de la pandèmia de la covid-19, Sant Joan de Vilatorrada mantindrà aquest cap de setmana la celebració d'Embarrats, que cada any rememora l'eclosió de la indústria tèxtil de principi del segle XX. Ho farà, però, amb un format reduït, adaptat a les mesures de seguretat i amb un caràcter solidari. Tot i que no es podrà gaudir de les parades ni de les representacions teatrals al carrer, si que es manté una de les activitats més característiques: les tradicionals visites a les fàbriques.

Des del consistori han anunciat que «no hi haurà l'habitual fira amb les seves parades i moltes de les activitats que cada any donaven vida a Embarrats no es podran dur a terme». No obstant això, l'organització ha treballat per poder realitzar l'edició d'enguany amb petit format i amb les mesures i distàncies de seguretat necessàries. L'activitat principal que es manté pel divendres i el dissabte són les visites a les fàbriques. «Visitar-les ens permet saber el nostre passat i recordar on molts dels nostres avis i àvies van passar una gran part de la seva vida i descobrim històries i llocs amagats», apunten.

Seguretat i solidaritat. Aquestes són les dues premisses que s'ha marcat l'Ajuntament de Sant Joan a l'hora d'organitzar l'edició d'enguany d'Embarrats. Per a garantir la seguretat de tothom, equip i visitants, lluiran una polsera de color (personal i intransferible) per tal d'identificar totes les persones que participin a les visites a les fàbriques i complir l'aforament. Segons la regidora de Cultura, Montse Jové, «hem de ser molt curosos en el control dels grups amb distanciament, que estarà marcat, i ventilació dels espais entre grups». La visita, que reduirà l'aforament habitual, comptarà amb una recreació teatral i inclourà l'estrena de la pel·lícula que s'ha gravat aquest any amb escenificacions de l'època.

D'altra banda, en el moment de fer la inscripció per les visites a les fàbriques, es convidarà a tothom a fer una aportació econòmica que anirà destinada íntegrament al Rebost, el banc d'aliments de Creu Roja a Sant Joan. «Serà una manera de col·laborar amb aquelles persones que ho estan passant malament», apunta Jové.

D'altra banda, també es farà un concert de cloenda el diumenge a les 12 del migdia a la Plaça Major. Hi actuarà El Pont d'Arcalís, que presentarà la nova formació i oferirà un repertori de temes populars i tradicionals de les comarques del Pirineu.