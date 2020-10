La Diputació planteja reformes al CAP de Monistrol per millorar-ne l'accessibilitat

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat un estudi amb possibles alternatives de millora de l'accessibilitat i la mobilitat al Centre d'Atenció Primària de la població, un edifici de propietat municipal construït els anys 90 que no presenta excessius problemes d'accés, però només en té un a peu pla pel carrer de Manresa. L'estudi planteja un nou accés pel vessant que es coneix com La Balconada, situat a la part contrària de l'edifici, que dona connectivitat al sector del riu i on hi ha l'aparcament del parc de l'Alvèrnia.

L'objectiu és facilitar l'accés a les persones que viuen als barris situats a l'altre costat del riu i a les persones de fora del municipi que arriben a Monistrol en cotxe particular i l'aparquen al parc de l'Alvèrnia. D'aquesta manera, també es facilitaria la mobilitat en els trasllats eventuals de malalts amb ambulància, tenint en compte que actualment s'han de fer pels carrers estrets del centre de la població.

Ara bé, entre les diverses alternatives proposades, l'estudi conclou que si l'edifici només funciona com a CAP, les possibles millores per la part del riu serien inviables. Per això es planteja la possibilitat d'un canvi d'usos de l'edifici, per tal que tingui un ús més intensiu per a un nombre més elevat de persones, amb la qual cosa es podria plantejar un ascensor que facilités la mobilitat amb el nou accés, però que només s'amortitzaria si la quantitat de passatgers ho justifica.

Segons el mateix estudi, la solució menys aparatosa seria la de reubicar l'ascensor intern, amb el qual es guanyaria espai de la planta soterrani-2, i la instal·lació d'un ascensor vertical curt per salvar el desnivell des del parc de l'Alvèrnia fins aquí. Tanmateix, es tracta d'una solució «dubtosa» per qüestions de «comoditat».

Per tot plegat, l'estudi conclou que el més encertat hauria estat replantejar una reforma integral de tot l'edifici i replantejar l'edificació sencera des del nivell del parc.