Navarcles instal·la wifi amb accés lliure a diversos punts del poble

L'Ajuntament de Navarcles ha instal·lat diversos punts wifi que doten d'internet gratuït la ciutadania en diferents espais del municipi. L'accés lliure a internet estarà disponible en els següents espais públics del poble: l'ajuntament, serveis socials, l'esplai, el Katna vell, el pavelló, el camp de futbol, el centre cultural, l'escola bressol i l'espai Tres Pins. No només estarà disponible dins els recintes esmentats, sinó que en una àrea pròxima també és possible gaudir del wifi gratuït. Es pot utilitzar en qualsevol aparell electrònic, ja sigui un smartphone, tauleta, ordinador... A la web de l'Ajuntament s'especifiquen les instruccions per a la instal·lació en el dispositiu.