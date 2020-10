Una avaria deixa prop de mig miler d'abonats de Súria sense llum durant més de 16 hores

Una avaria elèctrica ha deixat sense subministrament prop de 500 abonats concentrats bàsicament al nucli urbà de Súria durant més de 15 hores. Fonts de la companyia Endesa han explicat que la comunicació de la fallada es va donar a 1/4 de 10 del vespre d'aquest dimarts, que la reparació s'ha allargat tota la nit i que passades les 12 del migdia s'estava acabant de restablir el servei.

En un comunicat que ha difós, l'Ajuntament ha expressat la seva queixa a Endesa "pel retard en la reparació", perquè "aquest matí encara no havia estat resolta en alguns sectors". I també perquè, asseguren, "davant l'abast de l'avaria, l'equip de govern es va posar en contacte amb Endesa per intentar agilitzar la resolució del problema i utilitzar generadors elèctrics, sense rebre una resposta satisfactòria per part de la companyia. Aquest seguiment s'ha estat realitzant al llarg de la nit i d'aquest matí".

En aquest sentit, fonts de la companyia han explicat que sempre que hi ha una avaria es valora la idoneïtat de portar-hi o no grups electrògens, depenent del temps que es calcula que serà necessari per fer la reparació, ja que es tarda en mobilitzar aquest material, i que en aquest cas potser hauria estat escaient utilitzar-lo.

En el comunicat, l'equip de govern "lamenta els perjudicis provocats a les persones i les empreses de la vila per aquesta falta de subministrament elèctric durant un període de temps tan llarg" i insta Endesa a "millorar el seu servei per evitar que es repeteixin situacions semblants".