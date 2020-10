La xarxa de deixalleries del Consorci amplia el servei per absorbir la demanda

La meitat de deixalleries fixes de la xarxa del Consorci del Bages per a la gestió de residus ha variat lleugerament els seus horaris per ampliar les hores de servei i poder absorbir amb més facilitat la concentració d'usuaris que s'hi produïa en alguns moments. En total, el Consorci ofereix 17 hores setmanals més, repartides en les 8 deixalleries de la xarxa on la ràtio d'usuaris era més alta. La majoria de les ampliacions horàries es produeixen el cap de setmana, quan es notava una concentració més elevada d'usuaris a les instal·lacions.

Els nous horaris volen donar resposta a la situació que viuen les deixalleries després que els darrers anys hagin tingut un creixement sostingut tant en tones rebudes de residus com en nombre d'usuaris. Mentre que el 2017, la xarxa de deixalleries fixes va rebre 16.950 tones de residus i 130.789 usuaris, l'any 2019 aquestes xifres es van enfilar fins a les 20.850 tones (+25,5%) i 162.833 usuaris (+24.5%). Aquestes dades en augment i un acurat estudi sobre el nombre d'entrades a cada franja horària i a cada deixalleria, han estat claus per decidir oferir més hores de servei a la ciutadania.

Tant a cada una de les deixalleries fixes com al web del Consorci, ja s'hi poden consultar els nous horaris d'obertura de les instal·lacions. A més, des de l'ens es recorda que els usuaris tenen llibertat de fer servir qualsevol de les deixalleries de la xarxa del Consorci (tan fixes com mòbils), independentment del seu municipi de residència.