Dilluns se sortejaran les primeres 600 ampolles de vi de la campanya «Tasta, ajuda i guanya»

Bages Turisme sortejarà el pròxim dilluns les primeres 600 ampolles de vi amb DO Pla de Bages entre totes les persones que durant aquesta setmana hagin encarregat menjar per emportar als diferents restaurants que participen a la campanya "Tasta, ajuda i guanya". La campanya vol impulsar l'activitat del sector de la restauració durant el temps en què els establiments estaran tancats al públic a causa de la situació sanitària i, a la vegada, donar a conèixer els vins de la DO, donant-los una sortida en aquests moments, tenint en compte que els restaurants suposen una part important de les vendes per als cellers.

Per participar al sorteig cal omplir el formulari que apareix al web bagesturisme.cat/sorteigtastaajudaguanya/ i guardar el tiquet físic, ja que serà necessari a l'hora de recollir el premi. Les persones guanyadores podran anar a buscar la seva ampolla de vi a l'Oficina de Turisme de Manresa abans del dia 15 de novembre. Només s'entregarà una ampolla de vi per tiquet guanyador. A banda del sorteig de dilluns vinent, el dia 2 de novembre se'n farà un altre, de 400 ampolles, entre totes les butlletes registrades entre els dies 26 d'octubre i 1 de novembre. En total, hi ha 1.000 ampolles de vi en joc, per la qual cosa els participants tenen moltes possibilitats de guanyar. A més, es pot omplir una butlleta cada vegada que es faci una comanda per un import mínim de 25 €.

En aquests moments hi ha una quarantena de restaurants inscrits, de diferents poblacions de la comarca, però la llista és oberta per a què se n'hi puguin afegir més. Per als establiments no té cap cost participar-hi. La campanya ha estat consensuada amb el sector a través del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages, Manresa Turisme i la DO Pla de Bages, i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Productes de la Terra.