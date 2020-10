Montserrat se suma als parcs naturals on s'aplicaran restriccions per evitar aglomeracions

El Procicat ha aprovat tancar els aparcaments de cinc parcs naturals quan estiguin al 75% per evitar aglomeracions i que es tornin a repetir les imatges del cap de setmana passat amb cotxes aparcats a vorals i voreres, segons ha informat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper. La mesura afecta el Montseny, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, la zona volcànica de la Garrotxa i Poblet: "Els cinc llocs amb més afectació la setmana passada". Ahir, la Diputació de Barcelona ja va anunciar que aquest cap de setmana es faran controls per carretera al parc de Sant Llorenç del Munt i al Montseny. Ara s'hi suma també, a la Catalunya Central, Montserrat.

El conseller subratlla que un cop s'arribi a aquest 75%, s'informarà del tancament a través de xarxes socials i panells informatius i només accediran als pàrquings aquells vehicles que ja estiguin fent cua fins a omplir l'aforament. "No es podrà sobrepassar l'aforament més enllà dels pàrquings", ha dit.

"La setmana passada vam veure imatges, al Montseny de forma molt especial, de vehicles aparcats a les dues bandes de les carreteres i això podria provocar que en cas d'emergència els vehicles dels Bombers no poguessin passar", ha afirmat el conseller d'Interior. Miquel Sàmper remarca que aquestes imatges no s'han de tornar a produir i que, per això, s'han adoptat restriccions en l'accés a cinc zones naturals de Catalunya per regular-ne l'afluència.

En concret, segons ha afirmat, el Procicat ha aprovat controlar que no s'excedeix el nombre de vehicles estacionats als aparcaments dels cinc parcs naturals "amb més afectació la setmana passada": el Montseny, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, la zona volcànica de la Garrotxa i Poblet. Però l'actuació no es limitarà a tancar els aparcaments quan ja estiguin plens, sinó que es farà quan estiguin al 75%.

Segons Sàmper, és una mesura "molt important" per controlar l'accés a entorns naturals: "Que la gent que hi vulgui anar tingui molt clar que quan l'aforament dels pàrquings estigui al 75% es donarà l'ordre de tancar, s'informarà mitjançant les xarxes socials o panells informatius, i ja no es podrà anar allà". La previsió és, doncs, que s'acabi d'arribar al 100% amb els vehicles que ja estiguin fent cua per accedir i el conseller remarca que en cap cas es podrà superar l'aforament "més enllà dels aparcaments".

El conseller ha explicat que és una decisió treballada en coordinació amb els departaments de Salut, Territori i Agricultura i les diputacions titulars d'alguns dels parcs. El dispositiu es dirigirà dels del centre de coordinació d'emergències de Catalunya i comptarà amb efectius dels Mossos d'Esquadra, policies locals i voluntaris de Protecció Civil i de la Creu Roja.

Tot i aquest dispositiu per regular l'accés als parcs naturals, Sàmper ha demanat als catalans que es quedin a casa aquesta cap de setmana: "El Govern intenta no ser restrictiu, intentar ser pedagògic i que la gent es coresponsabilitzi per intentar aturar la propagació d'aquesta pandèmia". "S'ha de sortir aquest cap de setmana? La resposta és no, aconsellem no sortir", ha afegit.

I en cas de les persones que optin per fer plans aquest cap de setmana, el conseller recorda que cal complir amb les mesures de mascareta, distància i higiene de mans, grups estables i de màxim sis persones. "No és el cap de setmana, ni aquest ni el següent, de quedar amb amics que fa un mes que no veiem", ha conclòs.