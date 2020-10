El parc natural de Sant Llorenç del Munt tindrà controls d'accés per carretera

Els caps de setmana i festius hi ha un servei de bus per accedir al parc des de Mura i Terrassa

Els caps de setmana i festius hi ha un servei de bus per accedir al parc des de Mura i Terrassa diba

L'accés amb vehicle privat al parc natural de Sant Llorenç del Munt, situat a cavall de les comarques del Bages, el Moianès i el Vallès Occidental, quedarà regulat a partir d'aquest cap de setmana per punts de control, que hi prohibiran l'accés en el moment que es consideri que estan completes les zones d'aparcament correctament habilitades.

En aquests punts hi ha operatius formats per Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i informadors del parc, que seran els que regularan si el parc encara té capacitat per admetre més vehicles, o si bé ja està ocupat i se n'ha de tancar temporalment l'accés. Alhora, aquests operatius vetllaran que no hi hagi vehicles estacionats en zones que no estan adequades, com ara vorals de carretera i accessos a camins. Si fos el cas, es notificaria als agents dels Mossos, que són els únics capacitats per imposar sancions.

Aquestes són les principals mesures que va anunciar ahir la Diputació de Barcelona, gestora del parc natural de Sant Llorenç del Munt, i que també s'aplicaran al del Montseny, que també està sota la gestió d'aquest ens provincial, conjuntament, en aquest cas, amb la Diputació de Girona.

Uns operatius que, segons va explicar en roda de premsa telemàtica la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, venen motivats per les situacions que s'han donat els últims dos caps de setmana de «sobresaturació», amb punts d'accés col·lapsats, «i vehicles aparcats a banda i banda, posant en dificultat l'accés de serveis d'emergència, si aquests fossin necessaris». Són mesures que neixen en el context de pandèmia, que ha multiplicat les activitats en entorns naturals propers (de fet, s'inclouran en les noves mesures del Procicat), però que podrien aplicar-se sempre que s'estimi que es poden donar jornades de saturació.

El diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals i alcalde de Talamanca, Josep Tarín, va precisar que en el cas del parc natural de Sant Llorenç del Munt s'estima una capacitat màxima de 336 vehicles en els espais que hi ha condicionats pròpiament com a aparcaments gratuïts situats en zones interiors, com ara el principal situat al centre d'informació de coll d'Estenalles (160 places) o el de l'àrea de l'Alzina del Salari, i a les poblacions properes n'hi ha 773 més. Sí que es podrà aparcar a les portes del parc i accedir-hi a peu, ja que en cap cas no es farà un control i limitació dels excursionistes.

Tarín va concretar que els punts de control d'accés en aquest espai natural s'establiran a la carretera BV-1221, al trencall de Mura per la banda del Bages, i a la zona de les Pedritxes (Matadepera) pel costat del Vallès; a la B-122, que és la carretera de Rellinars a la sortida de Terrassa, i a la B-124, a la vall d'Horta, a Sant Llorenç Savall. També va recordar que en aquest espai hi ha en servei els busos habilitats per accedir al parc, tant des de Terrassa com des de Mura, que permeten arribar al mig de l'àrea natural amb transport públic.

Núria Marín va subratllar que totes aquestes mesures «no s'implanten ni amb afany recaptatori, ni per prohibir l'accés als parcs, sinó amb la voluntat de trobar un equilibri, que creiem que aquests últims dos caps de setmana no s'ha donat, entre el dret individual de gaudir-ne en el lleure, i el de la preservació d'un patrimoni natural col·lectiu».

Marín va subratllar que les mesures s'han definit i emprès de comú acord amb la Generalitat i amb els ajuntaments que tenen aquests parcs dins els seus territoris. Dilluns vinent mantindran una reunió de valoració d'aquest primer cap de setmana.