Una quinzena de centres educatius tenen alumnes que no volen portar mascareta

Una quinzena de centres educatius de la Catalunya Central tenen alumnes amb famílies contràries a l'ús de la mascareta i altres mesures de protecció com el rentat de mans o la presa de temperatura, com és el cas de l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Els Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central asseguren que es tracta de «casos minoritaris», però reconeixen que hi ha un grup de famílies que neguen el consentiment perquè s'apliquin aquestes mesures als seus fills i estan intentant reconduir la situació. Els alumnes que no les segueixen no poden assistir a classe i reben atenció educativa des de casa seva.

Les mesures de protecció que s'apliquen als centres educatius arran de la pandèmia de la covid-19 han topat amb algunes famílies que s'oposen a la seva aplicació perquè consideren que són contràries als seus valors i principis morals, i suposen un atac a les llibertats dels alumnes. Per aquest motiu, neguen el consentiment a utilitzar la mascareta, prendre la temperatura o netejar les mans. Aquesta casuística afecta a una quinzena dels més de 400 centres educatius que hi ha a la Catalunya Central.

Segons la directora del Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Dolors Collell, «són grups minoritaris perquè la immensa majoria han acceptat bé les normes», però reconeix que és un tema que «en el moment que estem de la pandèmia preocupa i tensiona els centres perquè és un problema afegit. L'atenció educativa és el principal, però hem de garantir també les mesures i els protocols». Collell afegeix que es tracta de normes que vénen del departament de Salut i «el que fem és el que ens dicten les autoritats sanitàries».

Davant la negativa d'una família a complir les mesures, el centre educatiu intenta resoldre el conflicte a través del diàleg i en cas de no aconseguir-ho ho notifica al departament d'Educació, que inicialment també intenta trobar una solució per la via de la mediació. En cas contrari s'ha de comunicar a les autoritats sanitàries i aquest incompliment pot suposar una sanció. Un extrem en els centres de la Catalunya Central encara no s'ha donat, diu Collell.

Des del departament pretenen que les famílies afectades «reconsiderin aquesta postura i entenguin que són mesures que les hem d'aplicar perquè ens ho diuen les autoritats sanitàries. Nosaltres el que volem és guanyar aquestes famílies i no perdre-les i que entenguin que les volem a l'escola», insisteix Collell.

A banda de la quinzena de centres que tenen famílies que es neguen a què els seus fills segueixin les mesures de protecció, Collell explica també que en nombroses escoles i instituts «malgrat que les famílies expressen el seu desacord amb les mesures, els alumnes porten mascareta i assisteixen al centre». La directora territorial apel·la a la tasca de conscienciació social i, en aquest sentit, afirma que «evidentment hem de respectar la llibertat de pensament, però tots hem d'aplicar en els nostres àmbits el que ens dicten les autoritats sanitàries, sense oblidar que estem en pandèmia». Per Collell, s'ha de tenir en compte el dret individual i el col·lectiu perquè els alumnes que no volen anar protegits a l'escola poden afectar la salut de la resta d'estudiants que si que compleixen les mesures de seguretat.



Classes des de casa

En tots els casos des d'Educació asseguren que la clau és garantir els drets a l'educació i a la salut. Per norma general els alumnes que no segueixen les mesures de seguretat no poden assistir als centres i reben atenció educativa des de casa, amb la modalitat que estableix el pla de cada centre.

Segons ha transcendit, l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada és un els centres educatius que es troba amb aquesta situació i té dos alumnes que haurien assistit al centre sense marcareta, la qual cosa hauria creat malestar entre algunes famílies. Segons Collell els alumnes en qüestió «en aquests moments segueixen la formació des del domicili» perquè les famílies es neguen a seguir les mesures de seguretat i no «se'ls pot negar l'educació».

En aquest cas, segons el departament, «s'han seguit els protocols d'actuació i s'ha intentat fer mediació, però de moment aquests alumnes reben atenció educativa des de casa seva perquè segueixen negant-se a complir aquestes mesures, però la nostra voluntat és que retornin al centre fent ús de la mascareta i complint les mesures».