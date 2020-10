L'allau de visitants fa tancar de bon matí els accessos a Sant Llorenç del Munt

Els Mossos han tancat entre les nou i les deu hores d'aquest dissabte els accessos per carretera al parc natural de Sant Llorenç de la Munt i l'Obac i també del Montseny en haver-se ocupat la totalitat de les places d'estacionament habilitades als aparcaments de la zona.

Fonts de la Diputació de Barcelona i del Servei Català de Trànsit (SCT) han informat que la decisió l'ha pres el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECOT), dependent del Departament d'Interior, un cop conegudes les dades d'ocupació.

En concret, al Parc Natural de Sant Llorenç s'ha tallat el trànsit a la carretera BV-1221, després de passar el nucli de Matadepera. Pel que fa al Montseny, l'accés s'ha tancat passats dos quarts de deu del matí la carretera BV-5114, d'enllaç amb la BV-5119, abans de Campins, i minuts després la carretera BV-5301, al quilòmetre 7,1, passat Sant Esteve de Palautordera. Dins el recinte de Parc Natural de Montseny hi ha actualment 1.044 places d'aparcament i al costat dels nuclis de població de la zona n'hi ha 551, mentre que el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac en té 366 i a les poblacions properes n'hi ha 773 més.



El Procicat va avalar divendres les mesures anunciades per la Diputació de Barcelona per regular els accessos de vehicles als parcs Naturals de Montseny i de Sant Llorenç de l'Munt i l'Obac https://www.regio7.cat/bages/2020/10/23/montserrat-se-suma-als-parcs/638052.html. Per això, membres dels Agents Rurals participen en el dispositiu habilitat aquest cap de setmana per evitar situacions com les viscudes els últims dies festius, quan milers de ciutadans van ocupar els escenaris naturals més propers als grans nuclis de població. L'operatiu es desenvolupa principalment al Montseny i Sant Llorenç del Munt, però també a la Garrotxa, Montserrat, i a l'entorn de Poblet, on al llarg del matí també s'han anat omplint els aparcaments.