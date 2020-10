«Soc al restaurant però amb prou feines et treus un jornal»

Ramon Duocastella és el propietari del restaurant Cal Spaguetti de Manresa. Van començar a fer menjar per emportar-se «quan no hi va haver altre remei. Va ser per Sant Jordi i fins que vam poder tornar a obrir». En aquell moment l'establiment va contractar una plataforma online que «permet fer una comanda virtual i també fer el pagament des d'allà. És una pàgina que no l'hem desactivat mai perquè ja ens veiem a venir que això tornaria a la tardor», ha explicat a aquest diari.

Durant el mes de maig van tenir molta demanda del servei de menjar per emportar-se o a domicili. «Veníem de mesos que no es podia fer res i al maig vam tenir moltíssima demanda. Ara la gent potser estan una mica desentrenada perquè, com s'ha pogut sortir... Han de tornar a agafar el fil de tornar a demanar menjar per emportar-se».

El primer cap de setmana de les restriccions imposades per la Generalitat «hi va haver moltes comandes», explica el restaurador. Tanmateix entre setmana «francament és molt tranquil, hi ha molt poca demanda». Duocastella diu que «no és el mateix un dinar de feina que els de cap de setmana», quan «tothom es pot espavilar més fent-ho a casa o bé es porten el menjar en carmanyoles».

Duocastella assegura que l'opció de fer menjar per emportar-se no és sostenible econòmicament parlant. «Jo soc aquí una mica per no estar-me a casa, amb prou feines et treus un jornal, no serveix per fer negoci, és testimonial». Les hores que està al restaurant, a part de fer el menjar que li encomanen, les aprofita per «anar endreçant i fent feines que no puc fer durant l'any i estic una mica de guàrdia per si algú vol algun menjar per emportar-se».

Tota la plantilla del restaurant, una desena de persones, està en ERTO. «M'ho faig jo sol. Si hagués de pagar algú ja no em sortiria a compte», rebla.