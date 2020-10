Cuina i bugaderia de les residències no han cobrat la gratificació de la covid

El personal de neteja i de cuina de les residències de gent gran s'ha quedat sense la paga extraordinària per al personal de geriàtrics i hospitals que va concedir el Govern català. Treballadores de la residència de Balsareny se'n queixen. Metges, infermeres i auxiliars d'infermeria dels hospitals van rebre aquesta compensació econòmica pel sobreesforç que havien fet durant la pandèmia. També la va rebre el personal de cuina i de la resta de serveis que no feien atenció directa als pacients. Però, en canvi, en el cas de les residències, l'ajuda va quedar limitada als professionals que havien estat en contacte directe amb els residents.

«La gratificació està destinada als professionals que van fer assistència directa durant la pandèmia; no només als que van anar a treballar, que van ser molts i van fer una gran feina, sinó els que ho van fer en un entorn complex com va ser l'assistència directa a col·lectius entre els quals va haver-hi una altíssima taxa d'incidència», han explicat fonts del departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La diferència entre un cas i l'altre rau en el fet que un ajut s'ha vehiculat a través del departament de Salut, d'on pengen els hospitals i el sistema sanitari, i l'altre a través del de Treball, d'on depenen les residències, com explica Joan Carles Delgado, de la sectorial de Salut de CCOO a la Catalunya Central.

Al departament de Treball s'entén que «els professionals que van tenir una relació directa amb els malalts van viure situacions molt complexes amb risc de contagi, que no es va donar de forma tan evident en professionals com els de cuina i bugaderia, ja que els primers no van passar la part més gran de la seva jornada amb usuaris», segons les mateixes fonts. i han afegit que, «de fet, també van quedar fora de les gratificacions col·lectius com els Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, i altres col·lectius.

El departament assegura que la decisió no és només seva, sinó que «aquesta gratificació se sustenta en un decret llei del Govern del mes de juny convalidat al Parlament per majoria, que definia els professionals que la podien percebre». I afegeixen les fonts del departament que «amb l'univers de beneficiaris que es va dir en el decret llei, el que hem fet és aplicar-lo mitjançant una convocatòria d'ajuda directa de la Generalitat a les persones treballadores, en els termes que va aprovar la cambra catalana».



Diferència pel lloc de feina

Les treballadores de cuina i bugaderia el que veuen és que persones que fan una feina similar a la seva, però als hospitals, han tingut dret a cobrar. A l'hora de la veritat, però, la situació a hores d'ara per poder rebre aquests diners és més que complicada.

Delgado ha explicat que aquest tema es va posar sobre la taula en les reunions periòdiques que manté el departament de Treball amb els sindicats, però des que va sortir l'ajut se sabia que aquest personal de bugaderia i cuina n'havien quedat exclosos. El mateix sindicat indicava a la seva pàgina web entre agost i setembre que «l'ajut està destinat a professionals que hagin prestat serveis d'atenció directa des de l'1 de març fins al 31 de maig als centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física», i especificava que «no pot optar a aquest ajut el personal de cuina, neteja, bugaderia i teleassistència (atenció indirecte)». Per als primers, «la gratificació és de 900 euros, en un pagament únic directe al professional, i compatible amb altres ajuts».

Salut va satisfer la quantitat a pagar directament a les empreses que presten servei, mentre que en el cas de Benestar havia de ser el treballador el que presentava la sol·licitud directament. Els primers ja ho han cobrat, segons els representants de CCOO, i els del sociosanitari encara ho esperen.

La petició que ara sorgeix a Balsareny no parteix del no-res. No es va aprovar finalment, però que hi hauria un ajut per a tot el personal de les residències és un tema comentat entre el sector i el Govern. L'associació de centres sociosanitaris ACRA explicava al juny que «en el cas de les residències, l'import serà de 900 euros per a personal assistencial, tant infermeres com auxiliars de geriatria, i de 500 per a altres categories, com, per exemple, neteja o cuina». Però aquesta segona part, el Govern no l'ha pagada.

La diferència entre els treballadors d'hospital i els de residència es fa difícil d'entendre, i encara més quan entre aquests darrers hi ha persones que han tingut la covid-19, algunes amb baixes llargues i problemes diversos derivats de la malaltia, com és el cas del personal de Balsareny que ha volgut fer pública la queixa.

Aquest centre va viure moments molt complicats en la primera fase de la pandèmia, amb molts infectats, tant treballadors com residents. I va caldre que personal d'organitzacions no governamentals hi intervinguessin per posar criteris sanitaris d'aïllament, de diferenciació entre positius i no contaminats, i entre d'altres, la creació de grups de treball també diferenciats i que no poguessin estar en contacte.

Com a tot arreu, van treballar a l'inici sense les mesures de control necessàries i van fer un servei arriscant la seva salut, i han hagut de readaptar-se per continuar fent la feina però respectant zones, circuits, entrades i sortides. Havent estat víctimes del virus de la covid-19 encara se'ls fa més incomprensible que el Govern no els hagi atorgat aquesta paga.

En el cas dels hospitals, es va fer una gradació de la retribució que anava dels 300 als 1.350 euros, i el criteri principal era la categorització laboral. En el cas de les residències, la gratificació va ser de 500 i 900 euros.