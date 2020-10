La fira recull més de mig miler d'euros per al banc d'aliments amb l'espectacle a les fàbriques

Malgrat que enguany és més reduït, Sant Joan ha volgut aprofitar el poder de convocatòria que té la fira per donar-li també una finalitat benèfica. Tant divendres com ahir va convertir les visites teatralitzades a les antigues fàbriques, que són gratuïtes, en unes «visites solidàries», amb l'objectiu de recollir fons per al banc d'aliments del municipi, a través de Creu Roja Sant Joan.

La proposta passava perquè tothom que s'inscrivís a les visites teatralitzades, tant de divendres com d'ahir, fes una aportació mínima de 3 euros a la causa. Ahir a mitja tarda s'havien recaptat més de mig miler d'euros, i si bé les entrades ja estaven totes exhaurides, algunes persones les havien reservat però estaven pendents de recollir-les i, per tant, de fer la seva aportació. Fonts de Creu Roja van explicar que també s'han rebut donatius de gent que no es va inscriure a les visites.

Els organitzadors de la campanya explicaven que enguany està sent especialment necessària perquè el banc d'aliments «està sota mínims».