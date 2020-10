L'Ajuntament de Sant Fruitós porta gratis el menjar a domicili per ajudar la restauració

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha engegat aquesta setmana un servei de repartiment gratuït a domicili dels àpats que preparen la desena d'establiments del poble que s'hi han adherit. El consistori havia d'iniciar una línia d'ajudes a la restauració i l'hostaleria, uns vals de descomptes per als usuaris per consumir als establiments del poble. Amb tot, el Govern va anunciar el tancament del sector. Aleshores, el consistori, que ja tenia establiments adherits a la campanya, la va haver de reformular. «Contra rellotge, vam pensar com podíem revertir-ho i de quina manera els podíem ajudar», ha explicat el regidor de Promoció Econòmica, Felip Echarri. I «vam pensar que una bona manera que la gent s'engresqués a demanar menús era oferir el repartiment a domicili» dels establiments que no en tenien i que arribin a tots els nuclis del poble, com la Rosaleda.

Echarri ha explicat que el consistori destinarà aquests primers 15 dies un fons d'entre 5.000 i 6.000 euros per pagar els transports del nou servei. Un dels primers va ser dijous, un dinar de treball a cura del restaurant Piscolabis per a treballadors i regidors del consistori local.