«No vaig fer vacances perquè sabia que ens tornarien a tancar»

«Entre setmana està completament mort i el cap de setmana hi ha una mica d'activitat». Així ho assegura a Regió7,Eduard Finestres, del restaurant Corpus de Berga. L'establiment, vinculat al centre d'art del Konvent, presta servei de recollida a l'establiment divendres i dissabte de 8 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges del migdia a les 3 de la tarda.

Explica que aquest cap de setmana està sent més fluixet que l'anterior, quan van fer 200 racions. «Aquesta setmana la cosa està més parada i de moment no arribem a les 100, estem a mig gas».

Finestres s'ha centrat a oferir una àmplia varietat d'arrossos i «cosetes per acompanyar, un carpaccio, una amanida, un hummus. Però el 99% del que venem són arrossos». Ahir, l'establiment oferia 8 arrossos diferents i 6 eren amb bolets, ara que n'és l'època.

El cuiner afirma que «no és gens sostenible aquesta situació perquè limites el negoci a unes franges horàries i no pots vendre extres com una ampolleta de vi, una copa, unes postres. Queda més el menjar pelat. I , en canvi, les despeses fixes les tens igualment», constata.

L'actual tancament no l'ha agafat per sorpresa. «Ja m'ho esperava i no vaig voler fer vacances a l'estiu perquè sabia que tard o d'hora ens tornarien a confinar». La rutina ha canviat «vens entre setmana a fer preparacions i després fas dos dies de servei. A les 3 de la tarda has acabat i tens la nit lliure. És raríssim». En el primer confinament «molt poca gent a Berga feia menjar per endur-se i vam arribar a moltíssima gent que potser no ens coneixia. Vam fer bona feina». I ara, en aquesta segona onada, «sense fer publicitat estem treballant molt». Els responsables del Corpus utilitzen molt les xarxes socials. «Són una eina superimportant, actualment tant per comunicar com per fidelitzar».