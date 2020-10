Òscar Piedra és el cuiner i propietari del restaurant Ospi de Sallent. Porten menjar a domicili al Bages i el Berguedà des del 2012. El negoci va obrir portes el 2007.

Ara, a causa de les restriccions imposades pel Govern, fer menjar per endur-se és l'únic que poden fer. I assegura que la demanda de càtering i menjar a domicili, en el seu cas, «s'ha multiplicat per quatre». Aquesta darrera setmana el restaurant Ospi ha servit, aproximadament, 400 àpats diaris, entre dinars i sopars, explica Piedra. Ofereixen un menú de migdia i un de carta. Explica que el volum de despeses fixes que tenen en condicions normals al restaurant, com cambrers i llum, és el mateix que el que ara destinen a la benzina del cotxe per portar els àpats a casa dels clients. «Els nostres clients ens agraeixen molt el servei a domicili». També és valorat pels empresaris, a qui resol la gestió dels àpats de les trobades de negocis.

Normalment a l'Ospi tenen una plantilla de 14 treballadors i ara, a causa del tancament que els ha imposat el Govern, la majoria estan en ERTO. «Ara mateix som tres treballant». Piedra explica que la situació actual no és sostenible econòmicament. Quant de temps es pot aguantar? «Suposo que fins ens toqui tornar el crèdit ICO» que, com ell, han demanat molts establiments per tirar endavant el negoci. Aquest crèdit que atorga l'Estat «arribarà un moment que s'haurà de tornar» el 2021 quan s'acabi la carència d'1 any. «Quan arribi l'abril i haguem de començar a tornar aquestes ajudes ja no serà tan fàcil». Lamenta que «les úniques facilitats que et donen les administracions és un ICO, t'ho ajornen tot però arribarà un moment que tot això s'haurà de tornar». El cuiner assegura que, «si abans era complicat sobreviure, ara encara ho és més». Piedra assegura que en l'actual context de crisi, «si el nostre local fos de lloguer, ja hauríem tancat».