La restauració reclama reobrir i adverteix que el sector s'està ofegant

Cada nou dia de tancament hi ha més possibilitats que un bar o un restaurant no tornin a apujar la persiana mai més. Per aquest motiu, representants del sector a la Catalunya Central fan una crida per poder tornar a obrir els establiments immediatament i facturar de nou. «El tancament ens està afectant moltíssim. Això pot portar definitivament bastants establiments a no obrir més». Així ho ha assegurat a Regió7 Pere Santos, president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Restauració, on hi ha representats els gremis del Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès i l'Anoia, entre altres comarques catalanes.

«Com més dies passen sense facturar, pitjor. Això és fatal per als negocis», que «ens estàvem recuperant de la crisi de l'any 2008. I ara ens ve aquesta pandèmia que no s'esperava ningú i això ens està acabant d'enfonsar», ha assegurat Santos.

Un estudi de la PIMEC asse-nyala que un 20% de les empreses petites i mitjanes (pimes) i autònoms es planteja tancar definitivament el negoci, cinc punts més que al maig. I en concret, al sector de l'hoteleria i la restauració el risc de tancament és encara més alt: un de cada quatre establiments es planteja abaixar la persiana. Segons la mateixa enquesta que s'ha feta pública aquesta setmana, un 90% dels restaurants i hotels a Catalunya preveu tenir tensions financeres aquest any.

Els gremis d'hostaleria i restauració catalans han protagonitzat diferents mobilitzacions els dar-rers dies per protestar i reclamar l'obertura.«No estem gens d'acord amb les mesures que ens han imposat», ha assegurat Santos.

Una opinió que comparteix Jordi Badia, president de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, que explica que «ens oposem fermament al tancament d'activitat proposat, donat que es produiran pèrdues irreparables per al sector, ja molt tocat no només durant la pandèmia, sinó d'abans, i conseqüències en altres sectors lligats a la restauració, com és el sector agroalimentari».

Un altre aspecte que destaquen els professionals és que són segurs. «El sector de l'hostaleria i la restauració no és la culpable de la propagació del virus», ha indicat Santos. D'altra banda, Santos ha destacat la necessitat de mesures compensatòries a bars i restaurants per evitar tant el tancament de negocis com la pèrdua de més llocs de treball. Per exemple: suport de les administracions per aconseguir liquiditat per fer front a la pèrdua d'ingressos i el pagament de despeses com els impostos o els lloguers.

Badia també reclama que «les mesures compensatòries anunciades pel Govern s'implementin de manera urgent, de la mateixa manera que estan fent altres països del nostre entorn». El sector «no volem línies de finançament, ICO o ICF; no volem més endeutament. Volem ajuts directes, el rescat tal com estem demanant des del mes de juny».

La prioritat del sector és poder tornar a obrir els establiments. La probable implantació del toc de queda nocturn no es rebutja si la resta del dia poden obrir, ha dit Santos. Tanmateix, a hores d'ara no se sap si ho podran fer. Ahir, la consellera de Salut, Alba Vergés, va afirmar que l'aplicació del toc de queda no significarà automàticament obrir la restauració. «Hi ha mesures que es complementen entre elles i no són intercanviables. Són independents», va declarar en una entrevista a Catalunya Ràdio. I va assegurar que bars i restaurants també tenen horari diürn i mouen molta gent.