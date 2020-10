Santpedor perd Jordi Falip, un emblema del teixit cultural i social del poble

Santpedor ha perdut Jordi Falip Sabatés, molt conegut al poble per la seva vessant associativa i cultural, que ha mort aquest diumenge als 54 anys mentre circulava en bicicleta al terme de Castellnou.

Els fets han passat pels voltants de les 3 de la tarda, a la urbanització de la Figuerola de Castellnou de Bages en direcció a la Torre del Moro. Segons sembla, Felip hauria caigut inconscient, i tot i els intents de l'equip mèdic per reanimar-lo, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat dues dotacions terrestres, i també hi ha anat el SEM amb l'helicòpter.

Falip era una persona «molt apreciada al poble» pels seus vincles estrets i de sempre amb el teixit cultural i associatiu del municipi, explicava aquesta tarda l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina. Era membre de la coral Escriny, de la qual havia estat president els anys 90, i actor de La Tramoia, i entre altres coses era col·laborador de la Festa dels Tres Tombs que se celebra cada any al poble per Sant Antoni Abat.

Tanmateix Jordi Falip va destacar especialment per la seva vessant ecologista. Autodeclarat un «amant de la natura» (vegeu l'àmplia entrevista que li va dedicar Regió7 el 13 de maig del 2018), des de mitjan anys 80 que Falip estava vinculat a l'ADF Defensors del Bosc, i també havia estat membre cofundador de la plataforma Montsalat, contrària als abocaments de l'extracció potàssica de les mines del Bages. A Santpedor, va ser una peça clau en l'ímpuls que es va donar des del municipi els anys noranta per a la recuperació dels Aiguamolls de la Bòbila, de la mà del grup Gestió i Estudi del Medi.