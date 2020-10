Embarrats de Sant Joan en format reduït esdevé un èxit d'acollida i solidaritat

Embarrats va tancar diumenge amb un concert del Pont d'Arcalís una de les edicions que seran més recordades a Sant Joan de Vilatorrada pel seu caire excepcional. Amb un format molt reduït a causa de la pandèmia de la covid-19 i complint escrupolosament els protocols de seguretat (distància entre persones, higiene de mans, doble mascareta i fins i tot presa de temperatura), Embarrats ha aconseguit gairebé omplir totes les visites a les fàbriques programades.

Amb grups reduïts de 20 persones per a poder garantir la seguretat necessària, dissabte es va aconseguir que totes les actuacions s'omplissin. Hi van assistir unes 120 persones, que sumades a les dues visites del divendres van fer un total de 160 visitants. Les visites al cor de les fàbriques van destacar, segons fonts municipals, «per la seva emotivitat en moments tan difícils». La majoria d'actuacions es van fer en exteriors de les fàbriques per evitar una gran concentració de persones en interiors durant molta estona. Embarrats, que va comptar amb un equip de 80 persones, va destacar per les seves projeccions, un dels punts forts d'aquesta edició.

A més, s'ha tractat d'uns Embarrats molt solidaris. Amb cada inscripció hi havia la possibilitat de fer una aportació mínima de 3 euros destinada íntegrament al Rebost, el banc d'aliments de Creu Roja a Sant Joan de Vilatorrada. En total, es van recaptar més de mig miler d'euros.

Embarrats es va acomiadar diumenge amb el grup El Pont d'Arcalís, amb un concert de cloenda que va reunir a la Plaça Major gairebé 150 persones, amb els mateixos protocols de seguretat que les visites a les fàbriques. El grup, que va oferir una hora i quart d'actuació, va agrair a l'organització que confiessin amb ells en un moment tan complicat per a la cultura.

Embarrats i l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada han valorat positivament l'acollida d'aquest any i agraeixen el compliment per part de tots els assistents de les mesures de seguretat corresponents