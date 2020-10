Més de 300 usuaris han fet ús del nou Nexe Espai Jove de Sant Fruitós el primer mes

El nou equipament del Nexe Espai Jove de Sant Fruitós de Bages ha acollit més de 300 usuaris un mes després de la seva posada en funcionament, a mitjan setembre. A més de gaudir de les noves instal·lacions i de la seva oferta lúdica, en aquest temps també s'hi han realitzat 12 assessories a joves, especialment per temes d'orientació formativa i d'emancipació, com també reunions de col·lectius joves.

L'obertura d'aquest nou espai ha coincidit amb una intensificació de les mesures restrictives contra la covid, de manera que en tot aquest temps s'ha treballat seguint el protocol indicat i amb una capacitat limitada que s'ha controlat mitjançant la cita prèvia en l'ús de determinats espais. Concretament, és necessari reservar prèviament el Punt de Trobada, que funciona com a espai ludicosocial, i per a la resta d'espais es fa un control i un seguiment dels usuaris per poder realitzar un rastreig en cas que sigui necessari.