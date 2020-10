El projecte del crematori de Sant Fruitós queda en paper mullat per falta d'inversors

El projecte de construcció d'un tanatori amb crematori que hi havia previst a Sant Fruitós de Bages queda aturat. Així ho han confirmat fonts de l'Ajuntament, que ha ja anunciat a l'empresa impulsora, Vigincost 2015, que li rescindirà el contracte per incompliment. «Fa un any i mig que havien d'haver començat les obres i encara no ho han fet», apunta l'alcaldessa, Àdria Mazcuñan. La promotora ha admès a aquest diari que té problemes financers per manca d'inversors que li impedeixen tirar l'obra endavant i que, per tant, l'equipament no es farà.

Vigicost 2015, que opera sota la marca comercial d'Eternam, Serveis Funeraris, va anunciar la primavera del 2017 la intenció de construir un tanatori amb capacitat per a 150 persones, i un crematori amb dues sales de vetlla inicials (que s'ampliarien a quatre) al costat del cementiri de Sant Fruitós, la gestió del qual també aniria a càrrec de l'empresa per a un període de 45 anys. Una qüestió que Ajuntament i empresa ja van resoldre mitjançant conveni, mentre que el procés per fer el tanatori i el crematori seguia el seu curs, fins al punt que l'estiu passat ja es va atorgar la llicència d'obres a l'empresa, que fins i tot va iniciar un moviment de terres i va trasplantar de lloc un arbrat amb la intenció de començar a construir.

Tots els acords es van fer amb l'anterior govern de Gent fent Poble, i ara, l'actual executiu que integren ERC, JxSF i el PSC ha posat en qüestió la paralització del procés «que ja fa un any i mig que dura», apunta Mazcuñan. Explica que des de l'agost que es mantenen converses amb l'empresa «a qui vam proposar una solució de mutu acord, que no han acceptat» i per això ara ho resoldrà l'equip de govern per la via d'un incompliment de contracte amb una possible penalització. També implica que Eternam deixarà de gestionar el cementiri municipal.

L'empresa reconeix la demora i admet que «a data d'avui, aquesta obra no la podem fer», segons ha apuntat el seu director tècnic, Aureli Sànchez. Tanmateix, assegura que «volem un divorci el màxim de pacífic possible», i per això ha demanat una reunió amb l'equip de govern prevista per aquest divendres per mirar de tancar alguns serrells». L'empresa s'ha trobat amb dificultats per poder finançar l'obra, valorada inicialment en 2,5 milions d'euros, que Sànchez atribueix a dos factors. D'una banda, «la fugida d'inversors, tant de fora com d'aquí que hi va haver a partir de l'aplicació de l'article 155», i de l'altra, a la covid «que també bloqueja qualsevol inversió».

«Hem de tocar de peus a terra»

Un cop s'hagi formalitzat la rescissió de contracte, que es preveu de forma imminent, l'Ajuntament recuperarà automàticament la gestió del cementiri municipal, «que ara és primordial per poder ampliar-lo», apunta l'alcaldessa, Àdria Mazcuñan, i també retreu a l'empresa no haver-ho fet, «quan és una qüestió urgent perquè ens queden molt pocs nínxols buits».

A partir d'aquí, «hem de tocar de peus a terra» de cara a plantejar un nou projecte, perquè «ha de ser una proposta que s'ajusti a les necessitats de Sant Fruitós; ha de ser adequada, factible i ràpida». Admet que alguna cosa s'haurà de fer perquè «Sant Fruitós no té sala de vetlles».