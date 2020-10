El PSC reitera la demanda de desdoblament de la C-55

L'Executiva de la federació XI del PSC (que agrupa les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès) ha fet públic un manifest en què reclama que es faci efectiu d'una vegada el desdoblament del tram sud de la C-55. Els socialistes d'aquestes comarques subratllen que han "reclamat en dues ocasions el compliment de les promeses fetes pels darrers consellers de Territori de la Generalitat, vist el seu total incompliment. Fins i tot en la darrera, s'exigia la inclusió d'una partida pressupostària en els pressupostos per a 2019. Res s'ha dut a terme per complir les promeses fetes".

Consideren encara més greu el fet que "el departament no ha ofert les intensitats de trànsit (IMD) dels diferents trams de la C- 55, corresponents als anys 2017, 2018 i 2019. Creiem que aquestes dades es tenen però s'oculten per a no mostrar l'increment del fluxe de vehicles i el fracàs de les mesures posades en marxa per a reduir la intensitat".

Recorden que la mateixa Generalitat considera necessari posar en marxa mesures de planificació quan la IMD supera els 12.000 vehicles, "i considera indispensable l'ampliació de carrils, quan supera els 20.000".

En aquest sentit, apunten que les darreres dades subministrades, de l'any 2016, "mostraven una IMD de 38.693 vehicles en el quilòmetre 28,2, a Manresa, i superior als 31.000 en el tram de Castellgalí".

Els socialistes retreuen que les darreres informacions i manifestacions del conseller de Territori, Damià Calvet (recollides en una entrevista publicada per Regió7 el passat 10 d'octubre), "tiraven per terra els compromisos assumits per anteriors Consellers, i deixaven en l'aire qualsevol compromís immediat".

Davant d'aquesta situació, el PSC "exigeix al Govern de la Generalitat, el desdoblament del tram sud, tal com han demanat tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca, així com el Consell Comarcal, i altres associacions, entitats i organitzacions".