La Diputació establirà un protocol d'accés a Sant Llorenç del Munt

La Diputació de Barcelona crearà una comissió de seguiment per estandarditzar els protocols d'accessibilitat i restricció d'accés al parc natural de Sant Llorenç del Munt, i a la resta de parcs que gestiona, i elaborarà plans de mobilitat per circular en aquests espais. Ho farà d'acord amb els municipis afectats.

La decisió de crear aquesta comissió de seguiment ha sorgit de les reunions mantingudes aquest dimarts per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, amb els alcaldes dels municipis situats dins del conjunt dels parcs que gestiona, i en què s'ha valorat el funcionament del dispositiu establert el passat cap de setmana per regular l'accés de vehicles en aquests espais naturals. En la reunió s'ha tingut en compte la situació excepcional viscuda el cap de setmana, amb tots els establiments de restauració tancats d'acord amb les mesures imposades per la Generalitat. En situacions de normalitat, amb tots aquests establiments oberts, el dispositiu s'haurà d'adaptar a aquesta circumstància, que obliga a una mobilitat dels visitants diferent per a que hi puguin accedir.

Pel que fa a l'informe realitzat pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac remarca que l'afluència de visitants aquest cap de setmana ha estat inferior a la dels darrers caps de setmana, segurament a causa de la situació pandèmica i a la difusió del dispositiu a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials. La màxima ocupació del parc es va produir el diumenge entre les 10.45 i les 12.15 h amb talls de circulació a Les Pedritxes, a Matadepera. En aquest punt, i a causa de la saturació de tots els aparcaments del sector central del parc com Coll d'Estenalles, l'Alzina del Sal·lari i Torre de l'Àngel, es va ocupar la zona d'aparcament habilitat a tal efecte per tal de que els usuaris deixessin el turisme i enllacessin amb la llançadora del Bus Parc.

També cap a les 11.45h es va regular l'accés a Mura, que es va mantenir durant una hora ja que a partir de les 12.45 h els aparcaments es van anar alliberant.