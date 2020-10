El govern de Sallent proposa una congelació d'impostos

El govern d'ERC de l'Ajuntament de Sallent presenta aquest dimarts una proposta de congelació de les ordenances per al 2021. Hi ha congelació en les grans partides, com ara l'IBI, i hi ha algunes rebaixes en taxes municipals. Aquesta opció de no encariment de l'aportació tributària dels sallentins al municipi i els canvis que hi pugui haver per altres situacions derivades del moment econòmic del municipi i del país farà que els ingressos per recaptació de taxes i impostos passin dels 9.112.000 pressupostats per al 2020 a 8.552.000 del 2021. Avui, el ple de Sallent celebra una sessió extraordinària per debatre la proposta.

L'alcalde de Sallent, el republicà Oriol Ribalta, assumeix la pèrdua d'ingressos, però ha assegurat que el pressupost del 2021 no baixarà, perquè miraran de trobar altres ajuts. Considera, també, que amb la crisi actual no es pot apujar la pressió fiscal.

L'IBI no ha de variar per a la majoria de sallentins, perquè el coeficient que aplica l'Ajuntament serà el mateix del 2020 (0,58). També es manté l'1 com a coeficient per als industrials. També es mantenen el 3,75% en l'impost de construcció, el 22% en les plusvàlues i es congela l'impost d'activitats econòmiques (IAE), que és un altre dels capítols grans pel que fa a ingressos als ajuntaments.

La proposta que ha elaborat el govern d'ERC té com a principal fonament l'esmentada congelació i una actuació en determinades taxes per tal d'afavorir polítiques que el grup vol tirar endavant. En aquest sentit, per exemple, la taxa d'escombraries, un servei deficitari que Ribalta creu que en el futur caldrà plantejar d'augmentar, queda congelat, i té reduccions quan es tracta de pisos deshabitats amb possibilitat de ser llogats (pagaran un 30% menys). Els que no poden ser habitats no pagaran l'impost.

Aquesta seria una mesura per afavorir el lloguer, però n'hi ha d'altres com ara la reducció per al lloguer al viver d'empreses, que ara es movia en un marge de 85 a 225 euros (segons els anys d'estada al centre) i que ara tindrà el seu límit màxim en els 170 euros. També hi ha preus a la baixa en el centre d'empreses, en el segon i tercer any d'estada al local.

Ribalta manté que cal introduir incentius per a l'activació econòmica. Però també en la vida cultural, i en aquest sentit planteja fer un doble preu per a l'escola de música presencial/virtual. Si hi ha docència virtual serà a meitat de preu. I per a la promoció de la vida cultura, amb nous preus per a l'ús de l'espai cultural Fàbrica Vella.