Navàs, Cardona i Monistrol són els municipis del Bages amb un risc de rebrot més alt, avui

El risc de rebrot (iEPG) a Catalunya segueix disparat aquest dimarts i ha assolit el seu nivell més alt fins ara en tota la pandèmia amb 887 punts. Al Bages, la dada tampoc és favorable (ara és de 693 punts) i set dels trenta municipis de la comarca es troben per sobre dels 1.000 punts.

A Manresa el risc de rebrot, a diferència de la setmana passada, ja ha sobrepassat els 700 punts (705). Tot i així els cinc municipis bagencs amb pitjors dades són Navàs (1.882,87), Cardona (1.919,49), Monistrol de Montserrat (1.734,39), Artés (1.712,46) i Súria (1.403,36), segons detalla el Departament de Salut al web Dadescovid.cat. Al costat oposat, hi ha municipis on el risc de rebrot és 0. Entre aquests hi ha Gaià (0), Mura (0) i Talamanca (0), que ja dijous passat es trobaven en aquesta situació amb la covid controlada.

El risc de rebrot és un indicador que intenta preveure com evolucionarà la covid en un territori o ciutat i dona una idea de quants casos per cada 100.000 habitants es podrien diagnosticar en els següents 15 dies si no es prenen mesures de contenció. En localitats petites, es pot disparar per pocs casos si aquests es van multiplicant de forma exponencial.

Comparant amb la setmana passada, Navàs segueix ocupant el primer lloc de la llista i empitjora: dels punts 1.027,48 punts ha pujat als 1.882,87. Cardona també ha experimentat un creixement descontrolat i ha passat de 351,42 punts a 1.919,46 punts. I alguns municipis que la setmana passada tenien un risc de rebrot 0, han vist com la taxa els ha augmentat aquesta setmana. Són, per exemple, Fonollosa (492,99), Castellfollit (884,96), Avinyó (178,32) i Castellnou de Bages (153,47).