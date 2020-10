Sant Joan clou uns Embarrats concorreguts i amb fons solidari

Sant Joan va tancar diumenge amb un concert d'El Pont d'Arcalís una edició dels Embarrats de caràcter excepcional, amb un format molt reduït a causa de la pandèmia, però que gairebé ha omplert totes les visites a les fàbriques programades. Amb grups de 20 persones per poder garantir la seguretat necessària, dissabte es va aconseguir que totes les actuacions s'omplissin. Hi van assistir unes 120 persones, que, sumades a les del divendres, van fer un total de 160 visitants. La majoria d'actuacions es van fer en exteriors de les fàbriques per evitar una gran concentració de persones en interiors. Ha estat també una edició solidària, ja que amb cada inscripció es podia fer una aportació mínima de 3 euros destinada íntegrament al Rebost, el banc d'aliments de Creu Roja. Es va recaptar més de mig miler d'euros.