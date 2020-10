La Diputació farà un protocol d'accés a Sant Llorenç del Munt

La Diputació de Barcelona crearà una comissió de seguiment per estandarditzar els protocols d'accessibilitat i restricció d'accés al parc natural de Sant Llorenç del Munt, i a la resta de parcs que gestiona, i elaborarà plans de mobilitat per circular en aquests espais. Ho farà d'acord amb els municipis afectats.

La decisió s'ha pres després de valorar el funcionament del dispositiu establert el cap de setmana passat per regular l'accés de vehicles en aquests espais naturals, i en què es té en compte la situació excepcional viscuda el cap de setmana, amb tots els establiments de restauració tancats d'acord amb les mesures imposades per la Generalitat. En situacions de normalitat, amb tots aquests establiments oberts, el dispositiu s'haurà d'adaptar a aquesta circumstància, que obliga a una mobilitat dels visitants diferent perquè hi puguin accedir.