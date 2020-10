GfP proposa al govern de Sant Fruitós rebaixar taxes per la covid

El grup municipal de Gent fent Poble, a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Fruitós, proposarà al govern tripartit d'aquest municipi, que actualment formen ERC, JxSF i el PSC, ampliar bonificacions en els impostos i rebaixar taxes per ajudar determinats col·lectius o sectors d'activitat a fer front a les afectacions que està tenint la pandèmia en la seva economia.

Posa sobre la taula modificacions que afectarien una desena d'impostos i taxes de cara a l'aprovació de les properes ordenances. D'una banda, proposa ampliar un 15% els percentatges de bonificació de l'IBI per a famílies nombroses i monoparentals, de manera que la bonificació seria del 60% si el valor cadastral de l'habitatge no arriba als 100.000 euros, i del 50% si passa d'aquesta quantitat. Així mateix, demana que el benefici fiscal del 50% de l'IBI que s'aplica en la implementació d'energies renovables passi dels 2 anys actuals a 4; i incorporar, com a novetat, una bonificació del 75% del rebut de l'IBI per als habitatges destinats al lloguer social, amb renda limitada. Quant a les plusvàlues, proposa modificar a l'alça els trams del valor d'implantació de la bonificació a partir d'un valor cadastral de l'habitatge superior als 86.000 euros.

Pel que fa a l'Impost d'Activitats Econòmiques, GfP proposa que la bonificació per l'ús d'energies renovables o de sistemes de cogeneració passi del 25% al 40%; que passi del 5% al 25% per l'establiment d'un pla de transport dels treballadors; i del 10% al 30% quan s'incrementi un 10% la plantilla amb contracte indefinit. Per altra banda, reclama introduir beneficis fiscals ara inexistents, de fins al 25% per a empreses amb pèrdues econòmiques, i de fins al 50% durant 3 anys per a les que comencin l'activitat.

Finalment, incideix en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, amb bonificacions més altes en casos de rehabilitació al nucli antic (fins al 60%), de façanes en qualsevol indret del municipi (fins al 90%), o quan es millori l'eficiència energètica (fins al 90%). També demana una bonificació del 90% per les obres d'adaptació d'immobles o baixos d'edificis per a locals comercials.



Taxes zero

GfP proposa una quota zero per a tot el 2021 en la taxa d'ocupació de terrenys per a totes les terrasses; en la taxa per parades, barraques, casetes de venda espectacles o atraccions, en la taxa per la llicència d'autotaxi i en la de prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials.

Finalment, aposta per introduir bonificacions del 20% del rebut de les escombraries per als habitatges de Torroella de Baix i la Rosaleda, i del 85% per a les activitats econòmiques i comercials d'aquestes urbanitzacions.