La residència de Castellbell i el Vilar registra un brot de covid-19

La residència d'avis de Castellbell i el Vilar ha registrat un brot de covid-19, segons ha informat l'ajuntament del municipi aquest dimarts. Segons fonts del consistori el rebrot ha afectat un grup d'usuaris i usuàries del Centre Geriàtric del Bages, tot i que la gran majoria de persones grans afectades són asimptomàtiques.

El centre afirma a través de les xarxes socials que ha aïllat els usuaris que han donat positiu i ha activat un protocol prevenció per controlar els contagis. Regió7 ha contactat amb la residència per conèixer quantes persones exactament hi ha afectades, però des de la direcció no han volgut donar més detalls del brot.

Segons ha informat el Gentre Geriàtric del Bages, les proves PCR es van practicar divendres passat i els resultats es van conèixer dissabte a la nit. Les mateixes fonts indiquen que les persones grans afectades es troben bé.

El centre ha enviat un missatge a través de les xarxes socials per informar de la situació i demanar que "no es difonguin falsos rumors ni notícies no confirmades" pels canals oficials per "respecte a la privacitat de les persones afectades i les seves famílies".



Les dades sobre la pandèmia del municipi «no són optimistes»

Els últims 14 dies s'han registrat a Castellbell i el Vilar 26 positius, la majoria dels quals en els darrers quatre dies, segons ha informat Protecció Civil. Fonts del cos han informat que les dades sobre la pandèmia «no són bones ni optimistes», i han demanat a la població «màxima responsabilitat, tant individual com col·lectiva». L'índex de rebrot al municipi ha passat de 48 punts a 1.120 en una setmana, situant-se per sobre de la mitjana a Catalunya (887). La taxa de reproducció era aquest dimarts d'1,57 punts, xifra que indica «un risc de contagi perillós».