Endesa millora una xarxa que subministra llum a quatre pobles del Bages sud

Endesa ha finalitzat recentment els treballs de reforma de part de la xarxa de mitjana tensió del Pont de Vilomara i Rocafort, al Bages, amb l'objectiu d'incrementar la seguretat de les instal·lacions i millorar, així, la qualitat i continuïtat del servei a més de 3.500 clients, repartits entre aquest municipi i Mura, Talamanca i Sant Vicenç de Castellet.

Segons han detallat fonts de la companyia, l'actuació ha consistit a substituir un total de 78 aïlladors antics de vidre per uns de nous, fabricats amb elements d'última tecnologia. Aquest nou component, que segons les mateixes fonts «ha estat elaborat minuciosament per tal de protegir l'avifauna», té com a objectiu dissuadir les aus de reposar en aquesta instal·lació i, així, reduir notablement el risc que comporta.

A més, aquests dispositius actuen com a element protector per al cablejat, fet que reverteix en una millora de la continuïtat del subministrament als clients que s'alimenten d'aquesta xarxa.

Aquests treballs formen part del conjunt d'actuacions per a la millora de les seves infraestructures i del subministrament elèctric a la Catalunya Central, per a la progressiva adaptació de les instal·lacions de la companyia a les darreres tecnologies del sector.