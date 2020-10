Artés posa en marxa el procés dels pressupostos participatius

L'Ajuntament d'Artés ja ha engegat l'engranatge per als pressupostos participatius del 2021. A causa de la situació sanitària actual, les assemblees temàtiques per fer propostes es faran de forma telemàtica i començaran a partir de la setmana vinent. Les propostes que obtinguin més vots al final del procés participatiu s'incorporaran als prsesupostos de l'Ajuntament per a l'any vinent.

La primera de les assemblees es farà el 4 de novembre a les 7 de la tarda i se centrarà en temes de medi ambient, desenvolupament rural, mobilitat, urbanisme i habitatge. La reunió dedicada a educació, civisme, esports i seguretat tindrà lloc el dia 6 a les 7 de la tarda. Els temes relacionats amb el benestar social, la salut comunitària, feminismes i cooperació es debatran el 9 de novembre, també a les 7 de la tarda, mentre que el desenvolupament econòmic local es tractarà el dia 11 a 2/4 de 9 del vespre. Finalment, el 13 de novembre, a les 7 de la tarda, es parlarà de cultura i entitats.

Aquesta serà la cinquena edició dels pressupostos participatius d'Artés. En la darrera edició van participar en les votacions 642 persones d'un cens de 4.742, que va suposar el 13,54 % de participació. Es van recollir 66 propostes i la més votada va ser la millora de la qualitat de l'aigua, que va obtenir 422 vots. La següent va ser construir un ascensor per pujar al carrer Hospital.