El CAP de Sant Fruitós de Bages trasllada les proves PCR a l'edifici de l'Esplai d'Avis

Les proves PCR que es realitzen des del CAP de Sant Fruitós de Bages, es duen a terme, des d'aquest divendres, a les instal·lacions de l'Esplai d'Avis del municipi. L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha cedit l'ús d'aquest equipament municipal al CatSalut per tal que les persones que s'hagin de realitzar aquestes proves, no coincideixin amb els usuaris que acudeixen a les consultes de l'equipament sanitari per altres qüestions no relacionades amb la Covid-19.

Amb aquesta iniciativa, s'evita que les persones que han de realitzar-se una prova per a la Covid-19 no facin cua de forma conjunta a l'entrada del centre d'atenció primària, amb les persones que hi acudeixen per altres consultes.