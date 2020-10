Cardona dona llum verd una congelació general de taxes i impostos municipals

L'Ajuntament de Cardona va aprovar en el darrer ple municipal les noves ordenances fiscals per a l'exercici 2021, amb el vot a favor d'ERC i JxCat (9) i l'abstenció del PSC (2). La sessió es va fer de forma telemàtica a causa de les restriccions provocades per la covid-19. La proposta aprovada congela totes les taxes i els impostos per l'any vinent. Entre les principals novetats, en destaca la reducció d'un 15% de la taxa d'escombraries per a restaurants, bars i cafeteries. A més, s'augmenta de 2'5 a 3,5 l'índex de l'IRSC (l'indicador de renda de suficiència de Catalunya) perquè les famílies nombroses es puguin beneficiar d'una bonificació del 25% de l'IBI.

En el cas de la taxa de la gestió de residus, també incrementa l'IRSC perquè més famílies nombroses i monoparentals es puguin beneficiar d'aquesta reducció de la taxa de prestació del servei de residus.

Pel que fa a l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, les anomenades plusvàlues, no s'ha fet cap modificació i es manté una bonificació del 90% en les herències quan es tracta de l'habitatge habitual.

Pel que fa a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, es manté la bonificació del 75% per a vehicles classificats com a Zero emissions o com a ECO. Tanmateix, també es mantenen, a les ordenances aprovades, una bonificació, tant a l'IBI com a l'impost de construccions, per la instal·lació de plaques solars. En aquest sentit, l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va destacar que respon a una clara aposta de l'equip de govern per la fiscalitat verda.

La regidora d'Hisenda, Anna Maria Sala, va recordar que "les ordenances continuen preveient bonificacions del 75% per millorar la rehabilitació integral dels edificis, façanes i cobertes i dignificar, així, el conjunt històric de Cardona i la Coromina".

En el torn de paraules, l'alcalde va destacar que "aquestes són unes ordenances que ens permeten mantenir els recursos necessaris per continuar garantint tots els serveis a la població, fent que ningú es quedi enrere".

Estruch va fer una crida a les administracions superiors, especialment al govern de l'Estat a fer una moratòria d'impostos per aquells sectors més afectats així com a "destinar més recursos per la creació d'ajuts per tots aquells sectors i persones que estan sent més perjudicats per la pandèmia" i va anunciar, també que des de l'Ajuntament de Cardona s'està treballant per crear una nova línia d'ajuts perquè abans d'acabar l'any es pugui fer una" nova injecció de recursos als sectors més afectats per les noves mesures anunciades ahir", especialment "els centres d'estètica i la restauració. Unes ajudes que complementaran les anunciades pel govern de la Generalitat.

Al seu torn, el portaveu de Junts per Cardona, Joan Jané, va remarcar que els hagués agradat "una reducció de la taxa d'escombraries del 30%". Jané va afegir que "malgrat no es pugui ajustar més les ordenances, cal seguir apostant per crear tots els ajuts que complementin els de la Generalitat i l'Estat".

Per acabar, el portaveu del PSC, Ferran Verdejo, va expressar que "les ordenances es presenten en un context molt difícil i ple d'incerteses" i és en aquest sentit com creuen que "la congelació de les taxes són correctes i donen un respir per la ciutadania, que ho està passant malament." Verdejo va qüestionar algunes taxes com la del clavegueram i va demanar "repensar si eliminar la taxa de terrasses de cara l'any vinent".