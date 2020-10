La proposta de fer la residència de Sallent a la Fàbrica Vella podria ser definitiva

El govern de l'Ajuntament de Sallent ha plantejat que la nova residència per a gent gran de la vila es faci a la Fàbrica Vella, l'espai que ja havia estat triat per ajuntaments anteriors liderats per CiU, i que havia estat rebutjat pels republicans argumentant que les propostes no superaven el risc d'inundabilitat. Ahir a la tarda, Oriol Ribalta i el seu equip van plantejar la decisió del grup a la resta de formacions representades al consistori, Junts x Sallent i Fem Poble.

El canvi de criteri de l'actual grup d'ERC es fonamenta en qüestions tècniques, com ara que les plantes inferiors no tindran utilitat residencial, que l'edifici queda uns metres més enretirat del riu i, sobretot, que queda protegit per un mur que hauria d'evitar que si mai el Llobregat surt de mare no pugui inundar un espai on hi haurà avis residents.

L'última entrada d'aigua a les antigues naus de la Fàbrica Vella, ara majoritàriament enderrocades, va ser en les inundacions del 1982, fa 38 anys. Des d'aleshores ha canviat la connexió del Llobregat i el riu Cornet just en aquest punt. La riera local es va desbordar el 82, però més endavant es va canalitzar i es va canviar l'orientació de la connexió amb el riu. Des del 82, hi ha hagut més episodis de fortes pluges, però ni el Llobregat ni el Cornet no s'han tornat a desbordar mai com aleshores. De totes maneres, 38 anys no són un històric suficient per la inundabilitat, i l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha donat llum verd al projecte, ha fet els seus estudis amb un període de retorn de 500 anys.

A part dels aspectes tècnics, també han pesat altres condicionants en la decisió, com ara que és l'alternativa que permet una actuació més ràpida entre les que tenia el govern local. Ribalta ha explicat que, a part de la Fàbrica Vella, van estudiar les ubicacions d'uns pisos que han quedat a mig contruir al davant del pavelló de Sallent, però són de la Sarep i, a més a més, no tenen la distància suficient entre sostres per poder convertir-se en residència. Un altre espai mirat és Cal Sala, una construcció industrial modernista, que és propietat de l'Incasòl i que es troba molt degradada. Aquest, però, és un espai també inundable al costat del Llobregat. També es va mirar i descartar l'espai de la Rectoria Vella, un edifici en avançat estat de deteriorament que és del bisbat, però les dimensions no eren suficients. I, finalment, es va destacar una proposta de construcció en uns terrenys privats.

La construcció de la residència ja té una certa urgència, perquè, segons l'alcalde de Sallent, l'actual té dificultats per adaptar-se a la normativa. Actualment, la residència de Sant Bernat, per a 55 residents, té una alta ocupació.

L'Ajuntament de Sallent ja ha gastat fins ara 1,5 milions en ter-renys, enderrocs, estudis i projectes relacionats amb la residència. Seria un edifici per a 90 residents. A les plantes inferiors hi hauria la sala de màquines, la zona d'entrades de serveis i pàrquing. I el primer pis habitat per gent gran estaria al nivell del Pont de la Concòrdia (Pont Nou). Es mantindrien les restes de façana de les velles instal·lacions fabrils que resten dempeus.

Tenir el projecte clar ajuda a encarar el futur de la residència de Sallent, que és un tema que portaven al seu programa tots els grups del municipi, però és només un primer pas. Les obres podrien tenir un cost de 7,5 milions, i caldrà trobar finançament. ERC voldria que hi hagués un consens ampli, de poble, en aquest tema, però ara cal veure com es treballa la qüestió de propietat i gestió. ERC veuria bé un model de titularitat pública amb un règim de concessió. Però abans caldria tenir lligat amb el govern un increment de places públiques.