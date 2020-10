Suspès el dispositiu per reduir la massificació a Sant Llorenç del Munt i l'Obac i al Montseny

El dispositiu engegat per reduir l'afluència de visitants als parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, situat a cavall de les comarques del Bages, el Moianès i el Vallès Occidental, i el Montseny no es durà a terme aquest cap de setmana. Des de la Diputació de Barcelona recorden que, amb les noves restriccions que limiten la mobilitat al municipi on es resideix, només hi podran accedir les persones empadronades a la zona.

Un cop s'aixequin les restriccions, afegeixen, es podria tornar a activar el dispositiu. Les mesures de regulació de l'accessibilitat van arrencar el cap de setmana passat per resoldre els problemes generats per l'elevada afluència de visitants i que afectaven de forma especial 18 municipis del Parc Natural del Montseny i 12 del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.