L'esport i els parcs, alternatives dels veïns de les ciutats al confinament perimetral de cap de setmana

El confinament perimetral de municipis el cap de setmana ha portat que molta gent hagi decidit sortir a passejar i fer esport per les zones verdes de les ciutats. D'aquesta manera, els parcs i l'esport s'han convertit en un bon aliat dels veïns de les ciutats catalanes que, a causa del confinament, no han pogut marxar de cap de setmana. El bon temps també ha afavorit que la gent hagi sortit al carrer malgrat les circumstàncies de la covid-19. En general, la població compleix les mesures de seguretat i, en el cas de Barcelona, fonts del consistori asseguren que no han detectat cap incidència i que l'aforament als parcs no s'ha desbordat. El front marítim, per exemple, ha registrat una ocupació d'un 30% aquest dissabte al matí.

La Thaïs Chacón és una veïna de Vilanova del Camí (Anoia) que acostuma a marxar de casa cada cap de setmana amb la seva família, ja que tenen una caravana. "Acostumem anar a zones de natura i caminem pel bosc", explica Chacón, que amb resignació diu que "a partir d'ara ens haurem de quedar aquí". De fet, aquesta vilanovina veu bé les mesures aplicades pel Govern per parar els contagis de covid-19 i creu que "quan ens movem massa tots acabem anant als mateixos llocs i això provoca que hagi les aglomeracions de persones".

Precisament aquest dissabte la Thaïs ha aprofitat per fer una excursió amb bicicleta amb els seus fills pel Parc Fluvial de Vilanova del Camí, un dels pulmons vers de la Conca d'Òdena. Aquest espai ha rebut aquest dissabte al matí un degoteig constants de persones, ja sigui caminant, corrent o en bicicleta. També molts veïns de la capital de l'Anoia han optat per l'esport aquest dissabte i espais com l'Anella Verda i el Parc Central s'han omplert de ciutadans que han aprofitat el bon temps.

Aquesta tònica s'ha repetit a molts indrets del país. A Barcelona, els parcs, els espais verds de la ciutat i el front marítim també s'han omplert de gent, que ha aprofitat per passejar o fer esport. Malgrat l'alta activitat de persones, des del consistori barceloní han assegurat que no hi ha hagut cap incidència i que l'aforament als parcs ha estat el "normal" i no hi ha hagut massificacions. Per exemple, calculen que el front marítim ha tingut aquest dissabte al matí un 30% d'ocupació.



La carretera de les Aigües, plena de gom a gom



On sí s'ha notat més concentració de gent ha estat a la carretera de les Aigües, el passeig-mirador sobre Barcelona a 300 metres d'alçada i en plena serra de Collserola. De bon matí, l'aparcament del Pla dels Maduixers s'ha omplert de cotxes, motocicletes i ciclomotors. Com és habitual, una munió de ciclistes i corredors han aprofitat el camí de les Aigües per fer esport, prop de 10 quilòmetres de recorregut entre el barri del Maduixer i el Coll de Finestrelles –al turó de Sant Pere Màrtir- passant per Vallvidrera. També ha estat molt notable la presència de parelles i famílies per fer una passejada a la zona lluny de l'asfalt i gaudint de la bonança de temps.

"Havia agafat quatre dies de vacances, de divendres a dilluns, per anar a fer una ruta a la Val d'Aran al Parc d'Aigüestortes", ha comentat a l'ACN el barceloní Carlos Garrido. "Lògicament, vaig haver d'anul·lar-ho tot per les restriccions de mobilitat per la covid-19", ha afegit Garrido. "Però he decidit no quedar-me a casa, baixar una mica de pes, i anar a fins a l'ermita de Sant Medir i tornar", ha continuat el barceloní, fent els últims estiraments a l'aparcament del Pla dels Maduixers just abans de començar la caminada. "Surto ara, a l'hora de dinar, per estalviar-me molta gent. Ja he agafat una poma, un suc de taronja i un entrepà", ha afegit Garrido.

"He canviat la ruta d'Aigüestortes per la serra de Collserola i la carretera de les Aigües. Ja em conformo, és prou bonic i avui fa molt bon temps", ha conclòs. Un altre dels barcelonins que ha aprofitat el passeig de les Aigües ha estat Toni Licht, alemany resident a la capital catalana. "Hi havia poques coses a fer, és cert, i hem decidit fer una excursió des d'Horta al Tibidabo. Ara ja tornem a casa", ha explicat Licht. "Hi havia bastanta gent, però crec que demà serà pitjor i n'hi haurà més", ha reflexionat. "Jo segur que no vindré perquè soc professor i em tocarà corregir exàmens. Potser la meva companya sí que vindrà i repetirà", ha conclòs Licht.