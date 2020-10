L'oposició de Sallent recorda a ERC que proposa fer la residència on ells deien

Junts per Sallent (JxS) i Fem Poble van rebre dijous amb sorpresa la decisió del grup d'ERC de reconsiderar plantejaments anteriors i decantar-se per fer la nova residència d'avis a la Fàbrica Vella, un lloc contra el qual havia lluitat la formació republicana en considerar que la zona on es volia fer era inundable. L'alcalde, Oriol Ribalta, i el seu equip van explicar dijous a les altres formacions que finalment apostaven per utilitzar l'espai que ocupava la Fàbrica Vella per fer-hi l'equipament sociosanitari. Ambdós han retret a Ribalta que hagués fet campanya electoral indicant que ells no farien la residència allà on ara plantegen.

L'exalcalde David Saldoni (JxS) explicava ahir que «la sorpresa ve perquè ERC fa molts anys que lluitava perquè la residència no es fes en aquesta ubicació, ja que sempre havia defensat que no es podia fer una residència en una zona inundable, i en l'última campa-nya electoral defensava que la canviaria d'ubicació i en valorava dues: l'edifici de Cal Sala i els ter-renys de davant del pavelló». El retret de Guillem Cabra, Fem Poble, en aquest sentit era pràcticament el mateix. Però, com Saldoni, content que els republicans s'hagin acostat als seus plantejaments.

Cabra explicava que la residència va generar un debat intens en la seva formació abans de la campanya electoral, però al final es van decantar per aquesta ubicació perquè era la que permetia anar més ràpid –hi ha bona part de la tramitació urbanística feta– i perquè si es fa en aquest indret ha de tenir totes les garanties de seguretat, de protecció contra les inundacions. I advertia que des de Fem Poble consideren que el projecte s'ha de fer, però revisant-lo.

Saldoni, per la seva part, recorda que des de CiU i el PDeCAT en el govern «vam defensar que la ubicació a la Fàbrica Vella era bona per la seva centralitat a la població, per la possibilitat de tenir un parc per als residents i per ser un lloc accessible per a tothom».

I pel que fa a la inundabilitat, recorda també que, en el darrer estadi de la proposta, el projecte «tenia tots els informes favorables».

Guillem Cabra retreu a Oriol Ribalta que hagi explicat la decisió de la residència a Regió7 sense haver-ho explicat al poble i a la comissió ciutadana creada per construir aquest equipament. «Sempre actua de cara a la galeria i va a remolc de l'oposició», segons el regidor de Fem Poble.

Retrets a banda, Saldoni i Cabra coincideixen en la necessitat de posar fil a l'agulla perquè el procés per arribar a concretar l'obra encara és llarg. Saldoni indica els passos a fer: donar a conèixer el projecte al conjunt de regidors del consistori; acordar com es finança la nova residència, ja que parlem d'un import superior als 8 milions d'euros; presentar el projecte i el sistema de finançament al conjunt de la població, i a la comissió de seguiment de la residència, ja que aquest tema s'ha debatut en nombroses reunions obertes a tot el poble; i procedir a tota la tramitació per fer-ho realitat com més aviat millor.

Cabra considera que cal obrir el debat a la població i buscar el màxim consens possible. Primer, de tenir la garantia de seguretat, i després de tenir clar que el model de residència que es va plantejar fa anys amb 90 places potser no coincideix amb les necessitats actuals. Planteja, en aquest sentit, estudiar la idoneïtat en termes de salut, en termes socials, i en el pla urbanístic i en el projecte de finançament. En aquest darrer punt, indica que «una inversió d'entre 8 i 9 milions d'euros hipotecarà la gestió de l'Ajuntament de Sallent en la propera dècada com a mínim, i reclama aquest acord del municipi per estar convençuts de la decisió que es pren. I conclou que no haver fet aquests passos abans «és un gran engany» del govern.

JxS afirma que estarà al costat de l'equip de govern per tirar endavant aquest projecte, així com proposar i debatre sistemes de finançament que facin compatible la construcció de la residència i el manteniment de les inversions que el municipi necessita.

Saldoni defensa que la proposta que va deixar sobre la taula «és un bon projecte que millorarà la qualitat de vida dels residents i dota Sallent d'un equipament de primer nivell», i es lamenta «del mal que ERC ha fet al poble generant dubtes, enfrontaments i desgast en relació amb aquest projecte». El finançament i la gestió són dos dels cavalls de batalla futurs.