Castellbell estudia tres alternatives per ubicar-hi l'edifici definitiu de l'institut

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya estan estudiant la viabilitat econòmica i urbanística de tres espais del municipi per tal de trobar una ubicació per a l'edifici definitiu de l'institut del poble, que es troba en mòduls prefabricats des de la seva creació fa deu anys. Un cop es tingui decidit l'indret on anirà el centre ja es podrà encarar la seva construcció, que no és previst que comenci abans de dos anys.

La ubicació definitiva per al nou centre d'educació de secundària de Castellbell, l'institut Bages Sud, que acull també alumnes de Monistrol de Montserrat, és un tema que s'arrossega des de fa anys davant la dificultat de trobar un espai que compleixi les condicions que marca el departament, tenint en compte l'orografia complexa de la zona i la manca de ter-renys públics, fet que implica una adquisició o expropiació.

Ara s'ha posat fil a l'agulla i hi ha sobre la taula tres possibles ubicacions, i el consistori i el departament estan valorant, de manera conjunta, els pros i els contres per veure quina és la més viable. Seg0ns l'alcaldessa de Castell-bell i el Vilar, Montserrat Badia, «fa molts anys que reclamàvem aquesta posada sobre la taula i que el departament ens doni la seguretat que el terreny que triem és idoni, i així no haguem de malgastar recursos públics» en diferents ubicacions.

Entre els espais proposats n'hi ha un que es troba al nucli urbà del qual s'està fent la valoració del cost d'expropiació i l'estudi econòmic. La segona opció és un espai de caràcter públic –sense cost d'adquisició– que es troba a la Vall de Montserrat i, per tant, suposaria un canvi d'ubicació de l'actual institut, que és al nucli del Borràs. Per aquest motiu, s'estan estudiant els costos del transport dels alumnes de Monistrol de Montserrat i de les urbanitzacions del poble.

El tercer emplaçament seria la nau central de la històrica Torcidos Ibéricos. En aquest cas la viabilitat estaria subjecte a l'informe que ha de fer l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) sobre la inundabilitat de la zona. Aquesta ubicació tampoc no tindria cost d'adquisició «perquè seria de cessió pública amb la prèvia aprovació del planejament de desenvolupament», apunta Badia.

Segons l'alcaldessa, quan es decideixi quin espai és el més idoni «ja ens posarem a treballar al màxim per tenir-lo com més aviat millor». Tot i així, independentment de definir l'emplaçament del nou institut, Educació ja ha traslladat al consistori que la construcció de nous centres «ara és complicada» per la situació pressupostària i no es preveu que s'iniciïn els treballs abans de dos anys.

La construcció del nou institut de Castellbell i el Vilar permetrà, segons Badia, «consolidar el tercer espai educatiu al municipi, que és el centre de secundària, perquè és molt important que els alumnes puguin estar tan a prop com sigui possible del seu domicili i no s'hagin de traslladar a Sant Vicenç de Castellet o a Manresa». Per a l'alcaldessa, l'educació és una prioritat per al consistori «no només a curt termini, sinó també a llarg termini, perquè suposa una inversió en la sostenibilitat del teu municipi».

L'institut Bages Sud de Castell-bell i el Vilar, que és una extensió del de Sant Vicenç de Castellet i en el seu dia el municipi se'l va disputar amb Monistrol de Montser-rat, és situat a l'avinguda de Catalunya, al costat de les piscines, i permet als alumnes formar-se durant tot el període obligatori al mateix municipi. Des de la seva creació, l'any 2009, el centre està en una situació provisional amb barracons.

La construcció d'un edifici definitiu està encallada des de fa anys i ha trobat com a principal escull no tenir un espai idoni per aixecar la nova instal·lació. Ara, s'ha posat fil a l'agulla per solucionar aquest inconvenient i el municipi està en espera que el departament d'Ensenyament disposi de la partida pressupostària necessària per dur a terme les obres de construcció del nou institut.