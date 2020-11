Sant Mateu rep un estudi per ordenar l'accessibilitat a l'escola de Valls de Torroella

La Diputació de Barcelona ha redactat l'estudi per implementar un camí escolar al nucli de Valls de Torroella, al municipi de Sant Mateu de Bages, una iniciativa educativa, urbanística i de mobilitat i accessibilitat que comprèn actuacions en diversos àmbits amb l'objectiu de promoure que els nens i nenes puguin anar a l'escola en modes sostenibles de manera autònoma i segura. L'objectiu principal dels camins escolars és actuar sobre l'entorn del municipi per fomentar l'activitat física de la població i l'autonomia personal dels infants, així com disminuir l'ús del vehicle privat i la contaminació associada.

Per a la creació del camí escolar l'estudi proposa un conjunt d'actuacions urbanístiques i en el viari públic en diferents graus d'impacte que poden tenir en la millora de la seva seguretat. Així es proposa un itinerari a través del pont del riu Cardener a partir de millorar la visibilitat i la seva accessibilitat, un itinerari des de la BV-3002 amb accions de pacificació i d'endreça de l'espai destinant al vianant, millorant també l'accessibilitat, la visibilitat i la sensació de seguretat, i un itinerari cap a Palà de Torroella per la carretera C-1410a, amb millores de l'accessibilitat i de reducció de la velocitat de circulació i adequació de la infraestructura destinada la vianants.

Així mateix, es proposen actuacions pedagògiques, educadores i formatives com ara la creació d'una comissió d'alumnes del camí escolar, accions per conèixer els diferents Camins Escolars que existeixen i les accions que es promouen en funció de la seva ubicació i realitats, remarcant per exemple les diferències entre entorns rurals i les grans ciutats, per exemple, o la valoració de la posada en marxa del bus a peu.

Finalment, l'estudi proposa altres actuacions e participació i difusió del camí escolar entre la població, amb accions com una exposició a l'entrada de l'escola d'activitats fetes relacionades amb el projecte, l'explicació de la iniciativa als comerços i equipaments que hi ha en el camí escolar o la celebració de festes relacionades, participació en la Setmana de la Mobilitat Sostenible, entre d'altres accions.

L'estudi respon a una iniciativa municipal de contribuir a que el nucli de Valls de Torroella sigui més accessible, segur i sostenible a partir de la participació del conjunt de la població i de manera especial dels infants. El seu impuls permetrà fomentant l'autonomia així com també millorar la salut i la qualitat de l'entorn potenciant uns hàbits de desplaçament més saludables.