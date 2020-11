Castellnou encarrega un estudi definitiu per decidir què fa amb el casal del poble

L'Ajuntament de Castellnou de Bages buscarà l'opinió d'un arquitecte extern que analitzi l'estat en què es troba l'edifici Montserrat, que servia de casal del poble fins que es va decidir tancar al públic per les deficiències estructurals que presenta. Ha de ser l'informe definitiu a partir del qual es decidirà el futur de l'edifici abans no finalitzi l'any, amb possibilitats que s'acabi enderrocant si la reforma no surt a compte.

Ja fa dos anys que l'edifici està tancat. Ho va decidir l'equip de govern d'ERC seguint les recomanacions tècniques que així ho aconsellaven a partir d'un primer estudi que estimava en uns 800.000 euros el cost de reforma de l'edifici per tal que pogués complir amb la normativa com a espai de pública concurrència i es pogués adaptar a la llicència ambiental que no té. Tanmateix, era només un primer estudi i en la recta final del mandat, per la qual cosa es va considerar que seria millor deixar que passessin les eleccions i que fos el govern escollit el que busqués la solució definitiva al futur de l'edifici. Ja fa un any i mig dels comicis, que van donar la victòria a ERC, i ara vol complir amb el compromís adquirit en el seu dia.

La contractació d'aquest segon estudi tècnic, que està en curs, ha sorgit del consens de tots els grups polítics municipals, segons es va determinar en un acord de ple, i el que digui l'informe s'acatarà. De fet, el procés ja està en marxa, i el supervisa una comissió que s'ha creat expressament per aquest tema, en què hi ha l'alcalde, Domènec Òrrit, un representant de cada grup municipal, l'aparellador i la secretària. La comissió va contactar amb arquitectes perquè presentessin el seu pressupost per fer l'estudi, que ara ha valorat i s'ha pres una decisió de forma consensuada que en breu es farà pública, explica Òrrit. Després caldrà fer una modificació de crèdit per valor d'uns 10.000 euros per cobrir-ho.

L'estudi inclourà noves cales i analítiques de l'estructura de l'edifici que «segurament donarà uns resultats que variaran molt poc respecte de l'estudi anterior», apunta Òrrit, però el que vol l'equip de govern és que aquest informe es faci d'acord amb un arquitecte que s'hagi consensuat entre tots, i no només des d'una de les parts, «i que també entre tots puguem explicar després els resultats».

Els números del nou estudi ho diran, però el govern de Castellnou ja va manifestar en el seu dia que els 800.000 euros de cost que es calcula que costaria reparar l'edifici segons es desprèn el primer informe, són una quantitat massa elevada per a un municipi amb un pressupost anual que gira al voltant d'1.300.000 euros.



Dos anys fora de servei

L'edifici Montserrat de Castellnou de Bages, que antigament havia estat un restaurant, va ser adquirit per l'Ajuntament l'any 2013, i des d'aleshores va servir com a espai d'ús públic, bàsicament a disposició de les entitats del poble. Tanmateix, quan ERC va arribar al govern municipal arran d'una moció de censura l'abril del 2018, va demanar als tècnics que revisessin l'immoble davant les «evidències» del seu mal estat, i vistos els resultats d'aquell primer estudi, aquell estiu es va decidir tancar-lo al públic per seguretat i perquè no s'adequava a la normativa.

Les deficiències que presenta bàsicament són del mal estat de la coberta, que no seria prou resistent al foc en cas d'incendi, però també n'hi ha en els accessos, en les sortides d'emergència, i en altres elements externs.

Es van adequar estances del centre cívic per a les entitats.