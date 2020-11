Súria completa les millores al camp de futbol municipal

Les obres de millora del Camp Municipal de Futbol de la Riera del Tordell de Súria han acabat a final del mes d'octubre. L'objectiu de les obres era resoldre les mancances i els problemes detectats a l'edifici dels vestidors, la graderia i la tanca perimetral. Aquesta actuació es va iniciar el passat mes de març, però va haver de romandre aturada temporalment a causa del confinament provocat per la pandèmia.

Les millores realitzades han consistit en una remodelació interior dels vestidors per tal de guanyar més espai d'ús i evitar degoters, pintar l'estructura de la graderia i la façana posterior, i renovar la tanca sud d'aquest recinte esportiu. El pressupost total d'adjudicació dels treballs ha estat de 293.364,54 euros, IVA inclòs.

El finançament ha anat a càrrec de l'Ajuntament i de la Diputació de Barcelona, mitjançant una subvenció del Pla Xarxa d'aquesta institució supramunicipal. La millora del Camp Municipal de Futbol ha estat impulsada per les àrees d'Esports i d'Urbanisme de l'Ajuntament. La junta del Centre d'Esports Súria va ser informada del projecte per tal que el desenvolupament de les obres tingués la mínima incidència possible per al desenvolupament d'entrenaments, partits i altres activitats de l'entitat.