El Bages demana alternatives concretes al traçat de la C-55 a Castellgalí

El Consell Comarcal del Bages i el Consorci Viari de la Catalunya Central han emplaçat el departament de Territori de la Generalitat a que els presenti alternatives al traçat actual de la C-55 al terme de Castellgalí. Opcions que demanen que es posin sobre la taula en una propera trobada (sol·licitada però encara sense data), que han de mantenir amb el conseller de l'àrea, Damià Calvet. Aquesta demanda ja l'han traslladada els representants comarcals al director general de Mobilitat, Xavier Flores, en una reunió telemàtica que han mantingut aquesta setmana.

La petició arrenca de final de l'any passat, quan els alcaldes i alcaldesses del Bages, partits polítics i agents econòmics i socials van subscriure declaració conjunta en què posaven damunt la taula una llista d'una dotzena de mesures concretes, tant en l'àmbit de carreteres com ferroviari, per fer un salt endavant en la connectivitat del territori, especialment cap a l'àrea metropolitana.

D'aquesta dotzena d'accions, la que es va situar com a prioritària era que, davant el col·lapse persistent del tram sud de la C-55, el departament de Territori avancés almenys en l'execució del que anomenen variant de Castellgalí, «fins a acabar arribant al desdoblament en la seva totalitat de Manresa a Castellbell». És a dir, que es materialitzi el tram central, dels tres en què es va dividir el projecte de desdoblament d'aquesta carretera entre Manresa i Castellbell (redactat des de fa cinc anys).

En concret, es tracta de l'únic tram en què es preveia modificar totalment el traçat actual, de manera que, segons aquell projecte, en sentit Manresa a partir de la recta entre Sant Vicenç i Castellgalí passaria cap a l'altre costat del riu (per la zona del pont dels Dos Rius i Can Font), per tornar a connectar amb el recorregut actual entre el camp de golf i la gasolinera Sant Jordi. Es considera que aquest és el tram que actualment és més sensible, ja que ara passa pel mig de Castellgalí i per la zona més tancada des del punt de vista orogràfic.

El vicepresident del Consell Comarcal i president del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, Eloi Hernández, ha recordat de nou que hi ha aquest projecte redactat, hi ha un projecte redactat des del 2015, «però la Generalitat ens va expressar que a nivell pressupostari era una opció que no veia viable». Davant d'aquesta situació, diu Hernández, «el que cal és que el departament concreti quin projecte posa sobre la taula que sigui viable, perquè el puguem discutir i es pugui programar».

El vicepresident comarcal ha subratllat que «l'any passat ja demanàvem que es preveiés en els pressupostos del 2020 de la Generalitat, o en els del 2021. Estem a les portes del nou any i, per tant és urgent i imprescindible que es concreti el projecte de la variant de Castellgalí i que s'inclogui en els pressupostos».

Eloi Hernández ha reiterat que «és una actuació essencial, motiu pel qual els 30 alcaldes i alcaldesses, totes les formacions polítiques de la comarca i gran part dels agents socials i econòmics vam consensuar que era la prioritat de la C-55».

Quant a les dades més recents sobre el trànsit en aquesta carretera que publicava Regió7, Hernández manifestava que, sobretot les que fan referència a Castellgalí, que es consolida clarament per damunt dels 33.000 vehicles diaris, «ens mostren clarament, malgrat estem en un any excepcional, que no podem parlar de disminució. I això ens porta, d'entrada, a demanar que es reforci tota la informació sobre les bonificacions a l'autopista que van entrar en vigor l'1 de setembre perquè és evident que no s'està aconseguint treure trànsit d'aquesta carretera».