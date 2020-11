Les obres del nou centre d'Ampans de Sant Fruitós van a bon ritme i es podrien acabar a començament d'any

El nou centre per a joves amb discapacitat intel·lectual i sensorial que la fundació Ampans està construint a Sant Fruitós ja deixen veure bona part de l'estructura i podrien finalitzar a començament d'any, amb la idea que durant la primavera ja pugui funcionar a ple rendiment. El govern municipal de Sant Fruitós ha fet una visita d'obres aquest dimecres al matí per conèixer de primera mà com evolucionen i les línies bàsiques del projecte educatiu que s'hi portarà a terme.

Aquesta nova instal·lació s'està construint en un solar municipal d'uns 8000 metres quadrats a l'avinguda Girona que l'Ajuntament va cedir per a un període de 90 anys a Ampans perquè hi pugui desenvolupar el seu projecte. L'operació també inclou la urbanització del tram de l'avinguda Girona on hi ha el solar i dels seus accessos.

En concret, el que s'està construint és un nou centre destinat al servei d'acolliment amb capacitat per a una trentena de places per a infants i joves d'entre 8 i 18 anys, i més endavant es podria ampliar amb la incorporació d'una residència per atendre també persones adultes amb discapacitat intel·lectual. Aquesta primera fase contempla la construcció de sis unitats de convivència, o petites llars de cinc places cadascuna, on s'atendrien aquests infants i joves. Així mateix, el projecte incorpora quatre aules a la mateixa llar per poder oferir atencions més específiques quan la situació personal d'aquests nens i joves ho requereixi.