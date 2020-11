Sabadell inicia el procés per concedir la Medalla de la Ciutat a títol pòstum a Pere Casaldàliga

L'Ajuntament de Sabadell ha aprovat en un ple municipal celebrat aquest dimarts l'inici de la instrucció? de l'expedient per concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit Ciutadà a títol pòstum al bisbe Pere Casaldàliga, fill de Balsareny, que va morir el 8 d'agost passat a l'edat de 92 anys al Brasil, on va desenvolupar la seva tasca missionera durant prop de cinc dècades.

D'aquesta manera, s'acompleix amb l'acord per unanimitat de la Junta de Portaveus, del 2 de setembre, d'atorgar aquest distintiu "a una de les figures més destacades de la teologia de l'alliberament i un referent en la defensa i la lluita de drets per aconseguir una vida digna de les persones", segons destaca el consistori.

El religiós claretià Pere Casaldàliga, nascut a Balsareny (Bages), va tenir una relació important amb Sabadell ja que va ser a la ciutat on va començar la seva labor com a sacerdot l'any 1952. Va exercir també de professor, "fent una tasca social molt important durant més de 6 anys, la qual va marcar la seva trajectòria posterior".

D'acord amb el que estableix el reglament de Protocol i Cerimonial de l'Ajuntament de Sabadell, posteriorment a l'aprovació per part del ple de l'inici de l'expedient comença un període d'instrucció per justificar l'atorgament de la Medalla de la Ciutat, on caldrà acreditar els mèrits, qualitats i circumstàncies singulars que l'avalin.

Acabat aquest període i la tramitació administrativa corresponent, es portarà novament al Ple l'aprovació definitiva de l'expedient amb la voluntat de poder celebrar l'acte de lliurament al llarg del primer semestre del proper any.